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(Görüntülü Haber) Hayvanseverlerden barınaktaki köpeklerin durumuna tepki (2)

VALİLİĞİN KAPATMA KARARINA RAĞMEN AÇIK İpsala ilçesinde belediyeye ait barınma evinde sağlıksız ortamda yaşam mücadelesi veren köpeklerin bulunduğu barınağın, geçen yılın Kasım ayında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerini inc

17 Nisan 2018 19:38

VALİLİĞİN KAPATMA KARARINA RAĞMEN AÇIK İpsala ilçesinde belediyeye ait barınma evinde sağlıksız ortamda yaşam mücadelesi veren köpeklerin bulunduğu barınağın, geçen yılın Kasım ayında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerini incelemesinin ardından valilik tarafından kapatılması kararı alındı. Barınakta inceleme yapan ekipler, hayvanların sağlıksız ortamda bulunduğu, tedavilerinin yapılmadığı, kapalı odaları bulunmadığı ve gerekli şartları taşımadığı için kapatılması kararı aldı. Valiliğin kapatma kararına karşın açık tutulan, barınaktaki hayvanlar yine burada zor koşullar altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. \'YILLARDAN BERİ SÜRÜYOR\' Bir yetkili, çevrede bulunan vatandaşların hayvanlarını getirip buraya bıraktığını belirterek, \"Buradaki hayvanlar alınıp, Edirne, Keşan veya Uzunköprü\"deki hayvan barınaklarına nakledilecek. Burada gerekli tedavileri de yapılacak\" dedi. Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender ise \"Bu tablo yıllardan beri var olan bir tablo. Kentin bizzat oraya gittiğimde, bu vahşetle karşılaştım. Köpekler, ölmüş ve 3-5 gün ölü halde bekliyor. Tedavi yok, veteriner yok. 3 yıl önce belediye başkanı ile görüştük, veteriner alacağına söz vermişti. En san 14 Kasım\'da da Hayvan İl Koruma Kurulu\'nda toplantı yapıldı. Valilik kararıyla da Orman ve Su İşleri, orayı kapattığını bize bildirdi. Orada bir kapatma kararı vardı. Burayı tekrar açıp kendi kafasına göre düzenleme yapan ve köpekleri hapseden, veteriner olmadığı halde oranın kaymakamıdır. Sırf oradaki halkı rahatlatmak için halk köpekleri istemediği için kaymakam, kendi kafasına göre düzenledi. Köpekleri kapatıp işte ölüme ter eden kişidir. Buradaki sorumlu kaymakamdır. Orada veteriner yok, elektrik yok, bu yok. Barınak olma sıfatı da yok. Bu vahşeti neden olan kaymakam ve belediye başkanıdır. Valilik kararı ile kapatılan barınağa hayvanları koyup ölümüne neden oluyorlar\" dedi.

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