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(Görüntülü Haber) Hayvanseverler, tekmeli saldırıya uğrayan Mia için yürüdü

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, kaldırımda yatarken N

20 Eylül 2017 01:33

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, kaldırımda yatarken N.Y. isimli kişinin tekmeli saldırısına uğrayan Mia isimli köpek için ilçedeki hayvanseverler yürüyüş düzenledi.

Fevzi Paşa Caddesi\'nde geçen Cuma günü akşam saatlerinde kaldırımda yatan Mia isimli köpeğe tekme atan N.Y.\'nin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkilere neden oldu. İlçedeki hayvanseverler güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak saldırı sonrası kaçan köpeğin ve saldırganın bulunması için takipçilerinden yardım istedi. Köpek, bir gün sonra sokakta bulunarak sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi Remzican Akansu\'nun şikayeti üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkarak N.Y.\'yi evinde gözaltına aldı. Emniyet\'teki işlemlerinin ardından hayvana kötü muamele suçlamasıyla adliyeye sevk edilen ve 12 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu belirlenen N.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. N.Y. verdiği ifadede, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürüp, görüntüleri izledikten sonra pişman olduğunu söyledi.

olayın ardından ilçedeki bir grup hayvansever, bugün saat 19.30 sıralarında N.Y.\'nin evinin bulunduğu Fatih Caddesi\'nde bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Remzican Akansu da köpeğiyle birlikte katıldı. Yaklaşık 30 kişilik grup, hayvan şiddetine karşı slogan atıp, İstiklal Caddesi ve Hükümet Caddesi güzergahını takip ederek Cumhuriyet Meydanı\'nda yürüyüşü sonlandırdı. Gruba yürüyüş sırasında çevredeki vatandaşlar ve sürücülerde ıslık, alkış ve kornalarla destek oldu. 

Burada grup adına basın açıklaması yapan İzmir Valiliği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kübra Kütükoğlu, \"Hayvanlarla beraber yaşamayı öğrenmek ve kabullenmek zorundayız. Dünya, hayvan, insan ve doğa bir bütündür. Lütfen çocuklarınızı merhametli, vicdanlı ve her canlının yaşam hakkına saygı duyan bireyler olarak yetiştirip, topluma kazandırın\" dedi. 

Remzican Akansu ise, \"Anlayışınız ve vicdanınız için hepinize teşekkür ediyorum. Burası bir hukuk devleti ve gereken yapılacaktır diye düşünüyorum. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum\" diye konuştu. 

Yapılan açıklamaların ardından grup dağıldı.

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