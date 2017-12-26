(Görüntülü Haber) Hayvansever üniversiteliler

Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA) BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde okuyan bir grup öğrenci, İstanbul Yeditepe Üniversitesi\'nden gelen öğrencilerle birlikte sokak hayvanları için köpek kulübesi yapıp bunları kent merkezinde ve sokak hayvanların yoğun olduğu Gölpark mesire alanına bıraktı. Üniversiteler Arası Hayvanları Koruma Topluğu (ÜNİHAK) etkinliği kapsamında İstanbul Yeditepe Üniversitesi\'nden Bilecik\'e gelen öğrenciler, Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle birlikte kapalı pazaryerinde biraraya geldi. Bilecik Belediyesi ile Hayvanları Koruma Derneği\'nin de destek verdiği etkinlikte Bozüyük ilçesindeki Eczacıbaşı Fabrikası\'ndan getirilen tahta paletlerle köpek kulübeleri yapıldı. Kızlı-erkekli 25 öğrenci tarafından yapılan 7 adet köpek kulübesinden 2\'si kent merkezine, 5\'i de sokak hayvanlarının yoğun olduğu kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Pelitözü Gölpark mesire alanına konuldu. Karla kaplı mesire alanında kulübelerin yanına hayvanlar için yiyecek de bırakan öğrenciler tekrar kent merkezine döndü. Bilecik Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Esma Sühendan Senger, üniversite öğrencilerine sokak hayvanlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Senger şöyle konuştu Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenci kulüpleri 10 gün önce bize bir teklifle geldiler, sokak hayvanlarına kulübeler yapalım diye. Biz de bunu çok büyük bir zevkle kabul ettik. Kulübe yapmak için belediyemiz bize pazaryerini açtı. Öğrenciler ilk etapta 7 adet kulübe yapıldı ve bunlar kent merkezi ile Pelitözü Göleti yakınlarına konuldu. Önümüzdeki günlerde de aynı şekilde kulübeler yapılıp kentin değişik yerlerine konulacak. Biz, ağır kış şartlarında yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için herkesten destek bekliyoruz. Lütfen artan yiyeceklerimizi çöpe değil, çöp konteynırlarının yanına bırakalım, sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulunalım.