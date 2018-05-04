(Görüntülü Haber) Hayvanlarını müzik dinleterek besliyor

Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DUDAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT\'te yaşayan Cevat Varol (49), Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nden emekli olduktan sonra tavuk yetiştiriciliğine başladı. Atıl durumdaki buzdolabını kuluçka makinesine çeviren Varol, bu sayede üretimini artırdı. Kümesteki hayvanlara müzik dinlettiğini söyleyen Varol, \"Arazide çalıştığım sürelerde kendilerini yalnız hissetmemeleri için onlara müzik dinletiyorum. Bu sayede hayvanların daha huzurlu olduğunu düşünüyorum\" dedi. Siirt şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Deyr mevkiindeki çiftliğinde tavuk, bıldırcın ve kaz yetiştiren Cevat Varol, atıl durumda bulunan buzdolabını kuluçka makinesine çevirerek, ilginç bir yöntemle tavuk yetiştiriciliğine başladı. Babadan kalma bostanında tavuk yetiştirciliğnin yanı sıra sebze ve meyve eken Varol, 40 tavukla başladığı işini, yoğun taleple karşılaştığı için geliştirdi. Bir arkadaşından aldığı arızalı mini buzdolabını kuluçka makinesine çeviren Varol, ayda 120 civciv üretip, piyasaya sürüyor. Kuluçka makinesine çevirdiği buzdolabıyla yumurtaları muhafaza altında tutan Varol, daha sonra çıkan civcivleri özel bölümlerde besleyip, isteyenlere satıyor. \'HEDEFİM BÜYÜK BİR ÜRETİM TESİSİ KURMAK\' 2007 yılından Siirt Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden emekli olduktan sonra uzun bir süre çalışmadığını anlatan Varol, çalışmadığı dönemlerde boş zamanını geçirdiği kıraathanenin kendisine zarar vermesi üzerine işe atılmaya karar verdiğini dile getirdi. Daha önce zamanının çoğunu kahve köşelerinde geçirdiğini söyleyen Varol, \"Babamdan kalma bostana kardeşlerim ile sahip çıktık. Emekli maaşım ile ektiğim sebze ve meyve ile geçimimi sağlıyorum. Kanatlı hayvan beslemek çok zor, ciddi bir şekilde ilgi istiyorlar. Biz de yeni doğan civcivlerin annesi gibi onlara bakıyor ve besliyoruz. Benim en büyük amacım bir tesis kurmak ve burada her türlü kanatlı hayvan beslemektir.\" \'HAYVANLAR KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSETMEMELERİ İÇİN MÜZİK DİNLETTİRİYORUM\' Kuluçka makinesinden yetişen bıldırcın, tavuk ve kazlara özel alanlar yaptığını anlatan Varol, kümesteki hayvanları müzik dinletisi yaptığını söyledi. Varol, \"Bu civcivlerin anneleri benim ve onlara iyi bakıyorum. Arazide çalıştığım sürelerde kendilerini yalnız hissetmemeleri için onlara müzik dinletiyorum. Bu sayede hayvanların daha huzurlu olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu. KEKLİK ÜRETTİ DOĞAYA SALDI Tesisinde keklik ürettiğini ve yaklaşık 50 adet kekliği doğaya saldığını belirten Varol, şunları söyledi: \"Tavuk, bıldırcın ve kazın yanı sıra kuluçka makinesinde keklik üretimi yaptım. Yaklaşık 50 keklik çıktı ve bunlarını hepsini doğaya saldım. Kekliğin ticareti yasak olduğundan kendi bölgeme saldım. Zaman zaman keklikler buralara geliyor ve etrafa bıraktığım yemleri tüketiyorlar. Bu da beni son derece memnun ediyor. Nesli tükenmek üzere olan bu hayvanları, avcıların tüketmemesini istiyorum. Lütfen avlanma sezonu gelmeden avlanma yapmasınlar.\"