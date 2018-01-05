(Görüntülü Haber) Hayvanların yaşadığı şiddete dikkat çekmek için kısa film çektiler

Nezir GÜNEŞ MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, doktor, gazeteci, öğretmen ve bilgisayar tamircilerinin olduğu değişik meslek gruplarından kişilerin kurduğu Hayvan Dostları Platformu, hayvanların yaşadıkları şiddete dikkat çekmek için bir kısa film çekti. Mardin\'de değişik meslek gruplarından kişilerin oluşturduğu Hayvan Dostları Platformu üyeleri, sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek için bir dakikalık kısa film çekti. Bir kedinin neden sorusuyla başlayan ve küçük bir kız çocuğunun Dostlarımıza zarar vermeyin mesajı ile devam eden kısa film sosyal medyada paylaşılırken, yoğun ilgi gördü. Platformun üyelerinden Uzman Doktor Berivan Tunca, Mardin\'de hayvanlara yapılan şiddete dikkat çekmek için kısa filmi çektiklerini ifade ederek, Bir kaç ay önce bir grup doktor, öğretmen ağırlıklı olmak üzere değişik meslek gruplarında olan ve Mardin\'de yaşayan kişiler tarafından hayvanların yaşadıkları zulüm, sorun ve görmezden gelmelere tepki olarak bir platform kurduk. Son dönemde yaşanan hayvanlara yönelik şiddet ve işkencelere sessiz kalmamak adına bu video çekimlerini tamamen amatör bir ruhla kişilerin çalışma ortamlarında gerçekleştirdik. Mesajımız hepimizin aynı hayatı yaşamakta olduğumuz ve toplumun en zayıf halkasını görmezden gelmeyerek insanlığımızı korumayı hedeflediğimizdir. Mecburi hizmet sürem bitmesine rağmen 4.5 yıldır Mardin\'de kalıyorum ve buradan ayrılmak istemiyorum. Burası adeta bütün insanlığın, bütün canlıların, bütün kültürlerin bir arada yaşamasına çok uygun bir yer. Buranın bütün dünyaya örnek olması gerekiyor. Burası yine hayvanlar açısından da yaşam konusunda da örnek bir şehir olduğunu düşünüyorum. Mardin\'de Hayvan Dostları Platformunu birçok farklı meslekten arkadaşlar ile kurduk. Hayvanların barınma hakları, tedaviye ulaşımları, beslenmelerini, bunlarla ilgili elimizden geldiğince faaliyetlerde bulunuyoruz. Son aylarda ülkemizde hayvanlara, canlara yönelik şiddet haberleri artınca çok üzüldük. Hepimizin içi cız etti, videoları bile izleyemedik. Buna sessiz kalmamak adına bir kısa film çektik. Tamamen doğaçlama bir şekilde içlerinden gelen cümlelerle hazırlanan videoları birleştirerek bir dakikalık bir kısa belgesel hazırladık ve bunu bütün ülkeye duyurmak istedik. Amacınız canların insanlarla bir arada yaşayabileceğini, aslında böyle olması gerektiğini, en önemlisi de çocukların bunun eğitimini en baştan alması gerektiğini duyurmak diye konuştu. Platform üyesi ve özel bir hastanede Halkla İlişkiler Müdürü olan Sadettin Ersöz de amaçlarının sokak hayvanlarına yapılan şiddete karşı sorumluluk duygusu oluşturmak olduğunu dile getirerek, Bunun yanında onların da acıktıkları, susuz kaldıkları yani canlı olduklarını hatırlatarak evlerinin önüne bir kap yemek ve su koymalarını sağlamak. Buna dikkat çekmek için kısa bir film çekerek sosyal medyada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. diye konuştu. Kısa belgeselin girişinde bir kedi çizen Uz.Dr. Serdar Yılmaz ise şunları söyledi Bazen sözden öte şeyler vardır. Bir canlının bir çizgide konuşturmak da bunlardan biridir. Neden diye soran bir kedinin ağzından böyle bir soru ile başlayarak herkesin kendisini sorgulamasını istedik. Fizyoterapist Nuran Akdağ ise Bizim dışımızda yaşayan her canlının yaşama hakkına saygılı olmamız gerekiyor. Ben gerçekten bir canlının başka bir canlıya zarar verme hakkının nereden aldığını çok merak ediyorum. Nasıl bir mantıkla nasıl bir zihniyetle zarar verdiğini anlayamıyorum. Bunu çok merak ettiğim için de ben de böyle bir cümle kurdumdedi.