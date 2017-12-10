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(Görüntülü Haber) Hayvanat bahçesi sakinlerine sıcak yuva

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı yönetimi, hava sıcaklığının hızla düşmesi nedeniyle barınaklarda önlem aldı

10 Aralık 2017 17:04

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı yönetimi, hava sıcaklığının hızla düşmesi nedeniyle barınaklarda önlem aldı. Soğuğa karşı hassas türlerin başında gelen maymun ve sürüngenler, elektrikli soba karşısında ısınıyor, ısı lambaları altında uyuyor. Akdeniz Bölgesi\'nde 27 türde 1000\'den fazla hayvana ev sahipliği yapan bölgenin en büyük hayvanat bahçesi özelliğini taşıyan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı\'nda gece- gündüz arasındaki hızlı ısı değişimine karşı önlem alındı. Park içindeki sürüngen evi başta olmak üzere, maymunlar ve lemurlar elektrikli ısıtıcı yardımıyla, sürüngenler ise infrared lambaların altında ısınıyor. Soğuk havaya hassas olan sürüngen ve primat türler aynı zamanda enerjisi yüksek besinlerle beslenerek güçlü kalmaları sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı\'nın sorumlu veteriner hekim Aygül Arsun, kentte son iki gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının 15 dereceye ulaştığını, bu değişimin bazı ırklar için tehlike yarattığını, buna ilişkin tüm önlemlerin alındığını söyledi. Aygül Arsun, şöyle dedi: \"Isıtıcı sobalarımız, infrared lambalarımız var. Kış hazırlıkları kapsamında hayvanları enerjisi yüksek gıdalarla beslemeye çalışıyoruz. Soğuğa karşı önlemlerimizi devreye soktuk. Sürüngen evimiz alttan ısıtılıyor. Aynı zamanda infrared lambaların yardımıyla da ısınma sağlıyoruz. Hayvanlarımızın kabin sıcaklığı, 22- 24 derece arasında sabit olmalı. Piton yılanı, vücut ısısını kendi kanıyla dengeliyor. Biz onların yaşam alanlarındaki ısı düzeyleri içinde yaşamalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde lemurlara da infraredli lambalar yardımıyla sıcak bir yuva hazırladık. Maymun, şempanze ve babunlar da soğuk havayı sevmiyor. Onlar için de elektrikli sobalı ısıtma sistemleri kurduk.\" Meteorolojik verileri sürekli takip ettiklerini sözlerine ekleyen Arsun, \"Sürekli meteorolojiyi takip ediyoruz. İlkbahara kadar elektrikli sobalar ve infrared lambalar yanmaya devam edecek\" dedi.

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