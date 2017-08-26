T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hayvan pazarından 10 bin lira değerinde kurbanlık inek çalındı

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta kurulan hayvan pazarından 700 kilo ağırlığında 10 bin lira değerinde kurbanlık inek çalındı

26 Ağustos 2017 00:23

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta kurulan hayvan pazarından 700 kilo ağırlığında 10 bin lira değerinde kurbanlık inek çalındı.

Hırsızlık, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 69 Ambarları Mevkii’ndeki hayvan pazarında meydana geldi. Geçen pazartesi Çankırı’nın Kurşunlu İlçesi’nden 31 büyükbaş hayvanla gelen 62 yaşındaki  Metin Karakaya, sabah kalktığında bir hayvanın eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri hayvan pazarında inceleme yaptı.

Metin Karakaya, saat 04.00’de hayvanı bağlı bulunduğu açık yerde gördüğünü, 2 saat sonra ise aynı yerde göremediğini söyledi. Hayvanın çalındığını ifade eden Karakaya, \"Hayvanın izini takip ettim.  Hayvan Pazar yerinden alınarak karayoluna kadar götürülmüş ve oradan bir araca bindirilerek götürülmüş. Çünkü, tekerlek izleri vardı. Günboyu aramamıza rağmen bulamadık. Merakla bekliyoruz. Canlı 700 kilo ve yaklaşık 10 bin lira değerindeydi. Polis geldi, inceledi, ‘araştıracağız’ dedi. Şüphelendiğimiz kimse yok. Gözümle görmedim. Pazarın ne zabıtası ne gece bekçisi ne de polisi yok. Her sene buraya hayvan getiren çok mağdur kalıyor. Can ve mal güvenliği yok\" dedi. Polis, hayvan hırsızlığıyla ilgili soruştuırmasını sürdürüyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Durmuş SEVİNDİKZONGULDAK DHA ZONGULDAKtaHırsızlık Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit CaddesiAmbarları MevkiindekiKurşunluMetin KarakayaOlayHayvanınKarakayaHayvan PazarGünboyuMeraklaCanlıGözümlePazarınHerCan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24