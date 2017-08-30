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(Görüntülü Haber) HAYVAN PAZARINDA DURGUNLUK

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),(DHA)AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde, Kurban Bayramı'na iki gün kalırken, satıcılar kurbanlıklara ilginin azlığından şikayet etti

30 Ağustos 2017 18:11

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),(DHA)AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde, Kurban Bayramı\'na iki gün kalırken, satıcılar kurbanlıklara ilginin azlığından şikayet etti. Sandıklı\'da hayvan pazarında kurbanlık satışları sürüyor. Kurban Bayramı\'na iki gün kalırken, satıcılar ilginin azaldığını, satışların büyük oranda düştüğünü söyledi. Alıcıların, \'fiyatlar düşer\' umuduyla son günü beklediğine değinen satıcılardan Birol Altınpınar, büyükbaş hayvanların 4- 10 bin lira arasında, küçükbaş hayvanların ise 600- 1200 lira arasında satıldığını söyledi. Birol Altınpınar, \"Kurbanlık satışları az. Öyle yoğun bir satış yok. Büyük ihtimal vatandaş arife gününü bekliyor\" dedi. Büyükbaş kurbanlık satan 40 yaşındaki Nebi Kutlu ise \"Kurban pazarı bugün ve yarın açık. Satış yapılıyor ama az. Hayvan da az, alıcı da. Vatandaş son günü bekliyor. Son gün alım satım hızlı olacak gibi\" dedi.

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