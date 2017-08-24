T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hayrabolu'da 3 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

İsmet KARABEY HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu İlçesi'nde otomobille kapalı kasa kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

24 Ağustos 2017 19:09

İsmet KARABEY HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ\'ın Hayrabolu İlçesi\'nde otomobille kapalı kasa kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tekirdağ\'dan Hayrabolu yönüne giden 51 yaşındaki Dilaver Tunca yönetimindeki 34 DV 1998 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 34 ND 0797 plakalı kapalı kasa kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dilaver Tunca ile araçta bulunan 56 yaşındaki Yücel Rusçuk ve 84 yaşındaki Hasan Soydan öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölenlerin cenazeleri, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlanan trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARABEY HAYRABOLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞ HayraboluTekirdağ HayraboluDilaver TuncaDVNDKazadaYücel RusçukHasan SoydanYaralılarHayrabolu Devlet HastanesiYaklaşıkKaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24