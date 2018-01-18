(Görüntülü Haber)  Hayatının anlamı hosteslik, uçak kazasından sonra kabusu oldu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ÇOCUKLUK hayali olan hosteslik mesleğini 15 yıl severek yapan Bilge Erk\'in hayatı, 2007 yılında, İstanbul- Isparta seferini yapan Atlas Jet uçağının düşmesiyle değişti. Uçuşunu değiştirdiği için kazadan sağ kurtulan eski hostes, bir zamanlar ikinci evi olan uçağa binemiyor. “Hayatımın anlamı, artık hayatımın kabusu oldu\" diyen Erk, şimdilerde açtığı mutfak atölyesinde, Antalya\'ya gelen turistlere Türk mutfağını tanıtıp, Türk yemekleri yapmayı öğretiyor.



İstanbul- Isparta seferini yaparken, 30 Kasım 2007 tarihinde, düşen Atlas Jet uçağının eski hosteslerinden Bilge Erk, babasının rahatsızlığı nedeniyle rapor alıp uçuşunu değiştirdiği için sağ kurtulduğu kazadan söz ederken, o günü yaşıyor. 50 yolcu ile 7 kişilik mürettebatın yaşamını yitirdiği kazadan önce uçakla ilgili sıkıntılar olduğunu bildiklerini belirten Erk, “Uçağın arızası çoktu. Sıkıntılar olduğunu biliyorduk. Hostes arkadaşlar arasında bunu konuşuyorduk; ama tabi böyle bir kaza olacağını hiç bilemezdik\" dedi.



\'KAZADAN BİRKAÇ GÜN ÖNCE RÜYAMDA GÖRDÜM\'



O uçuşa gitmeyi hiç istemediğini, altıncı hissinin, kendisini rahatsız ettiğini ve kazadan birkaç gün önce rüyasında uçağı dağlar arasında gördüğünü anlatan Bilge Erk, şunları söyledi:



“Babamın rahatsızlığı nedeniyle rapor almam, uçuşların değişmesi sonucu kazadan sağ kurtuldum. Kaza haberini aldığımda çok kötü oldum. Çarşamba günüydü, hiç unutmuyorum. Kurtulduğuma sevinemedim. Elbette benim bir suçum yoktu; ama çok garip duygular içindeydim. Suçluluk da hissediyordum. Ben de o uçakta olabilirdim. Bu kazayla hayatımın akışı değişti. O kazadan sonra uçağa bile binemedim. Hayatımın anlamı, bir anda hayatımın kabusu olmuştu; çünkü hosteslik bir tutkuydu benim için ama artık kabus oldu. Eğer uçmak zorundaysam uyku ilacıyla binebiliyorum uçağa. En fazla gidebildiğim 1 saatlik yok. Uzun uçuşlar asla yapamıyorum. Kara yolunu tercih ediyorum.\"



Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu olan Erk, 6 yaşından beri hostes olmayı hayal ettiğini ve üniversite bittikten sonra bir hava yolu şirketinde mesleğe başladığını söyledi. Aralarında Atlas Jet\'in de olduğu farklı hava yolu şirketlerinde 15 yıl görev yaptığını belirten Erk, kazadan sonra mesleği bıraktığını dile getirdi.



\'MUTFAĞA İLGİM, ÇOCUK YAŞLARDAN VARDI\'



Mutfağa da çocukluğundan beri ilgi duyduğunu anlatan Erk, mesleği bıraktıktan sonra gastronomi eğitimi aldığını ve tamamen mutfağa yöneldiğini kaydetti. Erk, “Eğitimimi tamamladıktan sonra yaptığım araştırmalarda gördüm ki biz, mutfağımızı yeterince tanıtamıyoruz. Bu nedenle 2015 yılında açtığım \'L\'atelier du Chef\' mutfak atölyesinde, konuklarımıza Türk mutfağını tanıtıyorum. Türk yemekleri yapmayı öğretirken de onların mutfaklarında olmayan ürünleri seçiyorum. Mesela pirinç pilavı değil bulgur pilavı öğretiyorum. Patlıcanla yemek yapmayı hiç bilmiyorlar. Hünkar beğendi, karnıyarık öğretiyorum. Bizim kültürümüzde sadece döner, kebap, lahmacun yok. Çok güzel tencere yemeği kültürümüz var. Bunları anlatıyorum\" diye konuştu.



Erk, Türk yemekleri yapmaya en çok hevesli turistlerin ise Almanlar olduğunu belirtti.



ATSO\'DAN ÖDÜL



Bilge Erk, 2016 yılında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu\'nun düzenlediği \'2016 Yılı Antalya\'nın Kadın Girişimcileri Yarışması\'nda \'Mutfak Atölyesi\' projesi ile mansiyon ödülüne layık görülmüştü.



