(Görüntülü Haber) Hayatını kurtardığı kediyi sahiplendi

İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE\'DE yaşayan Gaye Kırkın, oturduğu binanın çatısında mahsur kalan kediyi fark edip belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin kediyi sıkıştığı yerden kurtarmasını sağlayan Kırkın, yetkilileri arayarak tedavisi yapılan kediyi, sahiplendi. Nurtepe Mahallesi\'nde sahipsiz bir kedi Gaye Kırkın\'ın oturduğu binanın çatısında mahsur kaldı. Kırkın Kağıthane Belediyesi Veterinerlik Servisi\'ne olayı bildirmesinin ardından belediye ekipleri olay yerine gelerek kediyi mahsur kaldığı çatıdan kurtardı. Olayın ardından kurtarılan kedi belediye ekiplerince Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirilerek gerekli tedavi ve muayenesi yapıldı. Kırkın olay sonrası belediyeyi arayarak kediyi sahiplenmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine ekipler kedinin gerekli tedavi ve bakımını yaptıktan sonra yeni yuvasına teslim etti. BELEDİYE BAŞKANI KIRKIN VE AİLESİNİ ZİYARET EDEREK TEBRİK ETTİ Kırkın ve ailesini Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da evinde ziyaret ederek tebrik etti. Kılıç ziyaret sırasında Kırkın ailesine kedi maması, kedi evi ve mama kapları hediye etti. Kent Konseyi Başkanı Meryem Tekbıyık, Kağıthane Hayvanseverler Meclisi Başkanı Ebru Kaleli, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Demirel de ziyarette hazır bulundu. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıç ise ziyarette Kırkın ailesini örnek davranışlarından dolayı tebrik ederek, \'\'Sokaktaki can dostlarımızı kışın ayazından yazın sıcağından korumak için yoğun gayret içerisindeyiz. Böyle duyarlı vatandaşlarımızın bu tür örnek davranışları, bizi daha gayretli olmamız konusunda teşvik ediyor. Kağıthane\'de sadece insan odaklı değil, tabiatındaki tüm canlıları içine alan bir yönetim anlayışını benimsedik. Gaye hanımın bu davranışının herkese örnek olmasını diliyorum\'\' dedi. Kırkın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \'\' Bu olay vesilesiyle ilk kez evimizde hayvan besliyoruz. Başkanımız Fazlı Kılıç\'ın ziyareti ve ilgisi bizi çok mutlu etti\" diye konuştu.