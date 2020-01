(Görüntülü Haber) Hayatını down sendromlu çocuklara adadı

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da işadamı Uğur Devecioğlu (52), down sendromlu oğlunun, hayatını kendi olanakları ile sürdürebilmesi için çıktığı yolda, aynı durumdaki çocukları da düşünüp rehabilitasyon merkezi kurdu. Bununla da yetinmeyip, onların meslek sahibi olup, kendi paralarını kazanabilmeleri için restoran ve kafeterya açtı. Yaşamını down sendromlulara adadığını belirten Devecioğlu\'nun 2.5 yıl önce açtığı restoran ve kafeteryada 10 genç istihdam ediliyor. Uğur Devecioğlu, şu an 24 yaşında olan down sendromlu oğlu Gökhan Devecioğlu\'nun 3 yaşına kadar durumunu kabullenemediklerini, bunun kendilerine verilen bir ceza olduğunu düşündüklerini belirtti. Devecioğlu, 3 yıl sonra oğluyla birlikte alışverişe, düğüne ve restoranda gitmeye başladığını ancak, çevredekilerin bakış ve tepkileri üzerine yeniden oğluyla dışarı çıkmamaya başladığını kaydetti. OĞLU GÖMLEĞİNİ DÜĞMELEYEBİLSİN DİYE YOLA ÇIKTI Oğlu 8 yaşına geldikten sonra, gömleğini kendisi düğmeleyip, kardeşlerine ve başka birisine muhtaç olmamasını istediğini ifade eden Devecioğlu, şöyle konuştu: \"Oğlumla aramda 29 yaş fark var. Anne ve babadan sonraki süreçte kendisine yetebilecek öz bakım ve becerilerini yapabilecek boyutta olmasını istiyorduk. Onun için eğitim almasını sağladık. Gökhan’ım bir gömleğinin düğmelemesini bilmiyordu. Çocuğumuz gömleğini ilikleyebilse de kardeşine, ağabeyine yük olmasa diye çıktığımız bir noktaydı. Ama şükürler olsun şu an çok ileri noktadayız. 24 yaşında ve kendi evine aylık ücretini kazanabilen, sorumluluklarını yapabilen bir delikanlı oldu.\'\' Devecioğlu, Gökhan gibi özel gereksinimli çocuklarında kendilerini geliştirmelerini düşündüğü için dernek kurup, 2007 yılında rehabilitasyon merkezi açtığını belirtti. Orada çocukların kendilerini geliştirmesi için çalıştıklarını ifade eden Devecioğlu, çocukların meslek sahibi olup, devlete ya da başka birisine muhtaç olmadan kendi paralarını kazanabilmeleri içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde kurulmuş olan \'Korumalı iş yeri\' statüsünde restoran ve kafeterya açtıklarını belirtti. 10 GENÇ İSTİHDAM EDİLİYOR Şu an Meram\'da bulunan restoran ve kafeteryada 10 gencin istihdam edildiğini ifade eden Devecioğlu, gençlerden 4\'ünün down sendromlu diğerlerinin de hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği bulunduğunu söyledi. Restoran dışından 15 gencin de bir otelde mesleki eğitim kursu almalarını sağladıklarını belirten Devecioğlu, bu gençlerden ikisinin başka kurumlarda çalıştıklarını kaydetti. 9.5 YIL SONRA EMEKLİ OLACAKLAR Devecioğlu, işyerinde çalışan gençlerin 9.5 yıl sonra emekli olabileceklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: \"\'Bizim gençler inşallah 9.5 yıl sonra emekli olacak. 9.5 yıl sonra emekli olan bir çocuğumuz, artık devletimizin yaşlı ya da engelliye verdiği bir maaş şeklinde değil de, kendi alın terleriyle kazandıkları parayı almış olacaklar. Şu an 10 gencimizden 3’ü ailesine bakabilecek boyutta. Ailelerine yük olan gencimiz, 1400 lira maaş alan, evine maddesel anlamda katkı sağlayan, sabah işe gidip, akşam evine dönen bir fert haline gelmiş oldu. Bunlar inanın kolay şeyler değil.\'\' \'BAŞBAKANDAN TAKDİR BELGESİ ALDIK\' Devecioğlu, Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın daveti üzerine geçen ay İstanbul\'daki törene katılıp Başbakan Binali Yıldırım\'dan takdir belgesi aldıklarını söyledi. Restoranda 2.5 yıldan bu yana garson olarak çalıştığını belirten Esra Ortakalaycı, \'\'Müşterilerimizle ilgilenmeyi çok seviyoruz. Bizi başka görüp, hoş tutan insanlar var. Başka türlü olup bize acır gibi bakan insanlar da var. Ama biz bunlara rağmen her şeyi yenmeyi düşünüyoruz. Çünkü biz kendimize güvendiğimiz için buradayız\'\' dedi. Yine garson olarak görev yapan Şeyma Benli, \'\'Burayı çok seviyorum. Müşterileri karşılıyoruz, onlar bize iyi davranıyorlar. Biz onlarla ilgilenmekten de çok mutlu oluyoruz. Az müşteri geldiği zaman üzgün oluyoruz. Müşteriler gelse de neşemiz olsun istiyoruz. Buraya gelmeden önce evde oturup hiçbir şey yapmıyordum\'\' dedi. Mutfakta görev yapan Zekeriya Akman da, \'\'Burada günlerim çok eğlenceli geçiyor. Bol bol çalışıyorum. Arkadaşlarımla, şeflerimle sohbet ediyorum. Burada çalışmaktan çok memnunum. Ailem de oldukça memnun\'\' diye konuştu.