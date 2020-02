(Görüntülü Haber) Hayata tutunmak için karaciğer nakli bekliyor

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta yakalandığı siroz hastalığı nedeniyle karaciğerinin yüzde 86\'lık bölümü çalışmayan Melahat Cankorkmaz (60), sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyor. Akdeğirmen Mahallesi\'nde oturan Türk Telekom Sivas Müdürlüğü\'nden emekli 1 çocuk annesi Melahat Cankorkmaz, 1 yıl önce safra kesesinde taş şikayetiyle hastaneye gitti. Bu rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan Cankorkmaz, hızla kilo kaybetmeye başladı. İstanbul, Ankara ve Malatya\'da hastane hastane dolaşan Cankorkmaz, karaciğerinin yüzde 14\'lük kısmının çalıştığını öğrendi. Doktorların donör bulunamazsa hayati riskinin olduğunu söylemesi üzerine Cankorkmaz uygun donör aramaya başladı. Eşi Kadir Cankorkmaz, oğlu Tolga ve yakınlarından uygun donör bulunamadı. Cankorkmaz, eski sağlığına kavuşmak için donör bulup karaciğer nakli olmayı bekliyor. Hastalık belirtilerinin mide bulantısı ile başlaması üzerine doktora gittiğini ve doktorların safra kesesinde taş ve iltihap olduğunu öğrendiğini ifade eden Cankorkmaz, \"O zaman karaciğerim yıpranmamıştı, sağlamdı. Ondan sonraki dönemlerde başladı. Yer olmadığını söylediler, epey bir süre bekledim. Baktım ki daha çok zayıflıyorum, iştahsızım, hiçbir şey yiyemiyorum, diğer şehirlerdeki doktorlara gitmeye başladım. Ankara\'daki doktora gittim, bana hiç ümit olmadığını, yapabilecek bir şey kalmadığını söyledi. Sonra Malatya\'ya gittim. Tahliller, ultrasonlar, tomografi çekildi. Onlar da aynısını söyledi. Karaciğerimin yıprandığını siroz başlangıcı olduğunu söylediler. Aradan bir yıl geçti. Bu dönemlerde de ağrılarım, mide bulantılarım fazlalaştı. Uykusuz dönemlerim çoğaldı. İstanbul\'a gittik. Bir profesöre gittim, kesin donör bulmamız gerekiyor, biz sıraya koysak çok fazla beklersiniz, bu da aleyhinize olur, ancak siz bulabilirsiniz dedi. Akrabalardan, tanıdıklardan uygun donör bulamadık. Eşim 60 yaşını geçtiği için donör olamadı. Zaten 60 yaşından sonra alınmıyor. Çocuğumun da uygun çıkmadı. Çocuğumun arkadaşları da donör olmak istedi, ama onlar da uymadı\" dedi. \'HASTALIĞIMDA SON SAFHADAYIM\' Siroz hastalığının son evresinde olduğunu belirten Cankorkmaz, \"Zaten organ naklinde çok yetersiziz. Hiç kimse tam anlamıyla bilemiyor. İnsanın başına gelince anlıyor. Herkes karaciğerinin tamamını vereceğini sanıyor, ama değil. Bir kibrit kutusu kadar karaciğer alınacak. Vericiden kan grubunun uyması gerekiyor. Sıfır kan grubu da veriyor. Benim kan grubum A Rh pozitif. Sıfır kan grubundan da alabiliyorum. Verici de en fazla 20 günde kendini toparlayabiliyor. Organ nakli çok önemli. Hayat kurtarıyorsunuz. Mümkünse herkesin organ bağışçısı olmasını rica ediyorum. Hastalığımda şuan son safhadayım. Karaciğerimin yüzde 4\'ü çalışıyor. Donör bulamazsak, her an her şey olabilir\" ifadelerini kullandı. \'SESİMİZİ DUYMALARINI İSTİYORUZ\' Melahat Cankorkmaz\'ın 30 yıllık eşi Kadir Cankorkmaz (60) ise eşinin rahatsızlığının kendilerini çok etkilediğini söyledi, duyarlı insanların donör olmalarını istedi. Hayat kurtarmanın insanlığın gerektiği bir olay olduğunu ifade eden Cankorkmaz, \"Umarım sesimizi duyarlar, bizlere yardımcı olurlar eşim sağlığına kavuşur. Bir tane evladımız var, onun mürüvvetini görmek istiyoruz\" diye konuştu.