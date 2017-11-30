(Görüntülü Haber) 'Hayat yaşamaya değer' sözüyle intihardan vazgeçti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da geçirdiği trafik kazası sonucu çalışamaz duruma gelince, Seyhan Nehri üzerindeki demir köprüye çıkıp intihar etmek isteyen 1 çocuk babası 36 yaşındaki Murat B., çevredekiler tarafından \"Hayat yaşamaya değer\"\' denilerek girişiminden vazgeçirildi.



Olay, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Seyhan Nehri üzerindeki tren köprüsünde meydana geldi. 2011\'de geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağına platin takılan Murat B., o günden beri çalışamadı.



\"EKMEK ALAMADIM\"



Murat B., ekmek alacak bile parasının olmadığını öne sürerek demir köprüye çıktı. Yoldan geçenler, intihar etmek isteyen Murat B.\'yi görünce polisi aradı. Bu sırada Büyükşehir Belediyesi şantiyesinde çalışan işçiler, \'Hayat yaşamaya değer, atlama\' diye bağırdı. İşçilerin çağrısı üzerine Murat B., 20 dakika sonra köprüden indi. Mesleğinin kaynakçılık olduğunu belirten Murat B., \"Geçirdiğim kaza sonucunda çalışamaz hale geldim. Karım şu anda aç, eve ekmek alamadım. Bana çarpan adam elini kolu sallayarak geziyor, ben sürünüyorum. Yardım istiyorum\" dedi. Murat B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.