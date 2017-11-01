T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Havalimanı inşaatında iş alamayan kamyon sürücüleri eylem yaptı

Adem AKATİN RİZE-DHA RİZE'nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü'nde yapımına başlanan Rize-Artvin havalimanı inşaatında iş alamadıklarını belirten bir grup kamyon sürücüsü eylem gerçekleştirdi

01 Kasım 2017 16:45

Adem AKATİN RİZE-DHA RİZE\'nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü\'nde yapımına başlanan Rize-Artvin havalimanı inşaatında iş alamadıklarını belirten bir grup kamyon sürücüsü eylem gerçekleştirdi. Kamyonların damperlerini açarak şantiye karşısına çeken grup basın açıklaması yaptı. Yeşilköy Köyü\'ndeki Rize-Artvin havalimanı inşaatı önüne kamyonları ile gelen bir grup, damperlerini kaldırarak park etti. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda kamyon sürücüleri adına açıklama yapan Mevlüt Yazıcı, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerindeki kamyon sürücüsü arkadaşlarının havalimanında iş almak istediğini ancak başvurularına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. Yazıcı, \"Cumhurbaşkanımız burada havalimanının bölge esnafına ekonomik katkı sağlayacağını açıklamıştı. Ancak şirket dışarıdan kamyon getirip nakliye yaptırıyor. Havalimanının yapılmasına çok seviniyoruz. Ama burada ekmeği biz kamyoncu esnafı değil, dışarıdan getirilen şirket elemanları yiyor. Biz istiyoruz ki bu işten biz de bir lokma ekmek yiyelim\" dedi. Sürücüler, şantiye karşısına damperlerini kaldırarak park ettikleri kamyonlarının yanında bekleyişe başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adem AKATİN RİZEDHA RİZE PazarYeşilköy KöyüRizeArtvinKamyonlarınYeşilköy Köyü RizeArtvinJandarmaMevlüt Yazıcı Pazar ArdeşenFındıklıYazıcıAncakHavalimanınınAmaBizSürücüler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24