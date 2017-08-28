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(Görüntülü Haber) Hatay'da yakalanan DEAŞ’lı teröristler adliyeye sevk edildi

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- HATAY'da yakalanan DEAŞ üyesi 4 terörist, adliyeye sevk edildi

28 Ağustos 2017 14:14

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- HATAY\'da yakalanan DEAŞ üyesi 4 terörist, adliyeye sevk edildi. Antakya-İskenderun karayolundaki Topboğazı Mevkii\'nde 19 Ağustos\'ta Hatay MİT Bölge Başkanlığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 DEAŞ üyesi gözaltına alındı, güvenlik güçlerine direnen 1 terörist ise çıkan çatışmada öldürüldü. Türkiye\'de sansasyonel eylem yapmak için Suriye\'den geldikleri açıklanan 2\'si Türk vatandaşı diğeri 2\'si Suriyeli olan 4 terörist Hatay Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulandı. 9 gün süren sorgu ardından teröristler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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