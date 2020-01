(Görüntülü Haber) Hatay'a Zeytin Müzesi

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Altınözü ilçesi Tokaçlı Mahallesi\'nde geçen ay açılan bölgenin ilk Zeytin Müzesi\'ni kısa zamanda çok sayıda kişi ziyaret etti. İlçede yaklaşık 300 yıllık zeytinyağı sıkma atölyesi, yapılan düzenleme ve restorasyon çalışmalarının ardından Zeytin Müzesi olarak faaliyet göstermeye başladı. Zeytinin bölge için çok önemli olduğunu söyleyen Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, ilçede her doğan çocuğa bir zeytin ağacı hediye edildiğini söyledi. Uygur, şöyle dedi: \"Altınözü; tarıma elverişli topraklarının yüzde 52\'si zeytin ağaçlarıyla kaplı bir zeytin ilçesi. Altınözü\'nde doğan her çocuğa burada aileleri bir zeytin ağacı hediye ederler, çocuklar da zeytin ağacıyla beraber büyürler. Zeytin buradaki insanların yaşamının her alanında var. 10 aylık bir çalışma sonrası bu müzeyi kurduk. Buraya ziyaretçi geldiği zaman hem görsellerle beraber zeytinin Anadolu\'daki serüvenini görsellerde görüyor.\"