(Görüntülü Haber) Hatay kültürünü müzikle Kudüs ve Tel-Aviv'e taşıyacaklar

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da 3 semavi din ve 6 mezhebe ait insanlardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay\'daki birlikte yaşama kültürünü Kudüs ve Tel-Aviv\'e taşıyacak. Kurulduğu günden bu yana geçen 10 yıl sürede 4 kıta üzerindeki 12 ülkede toplam 400\'ün üzerinde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu Kudüs ve Tel-Aviv\'de konser verecek. Gittikleri her yerde müziğin eşsiz güzelliği ve evrensel dili ile medeniyetler arası köprü kuran Koro kurulduğu günden bu yana Kudüs\'te konser verme hedefini de gerçekleştirmiş olacak. Ekonomi Bakanlığı\'nın himayesinde gerçekleştirilecek \'Türk Günü\' nedeniyle 26 Kasım\'da Kudüs\'te, 27 Kasım\'da da Tel Aviv\'de konser verecek olan Antakya Medeniyetler Korosu\'nun Kudüs\'te ki ilk konseri tarihi Osmanlı Gar\'ında gerçekleşecek. Kudüs ve Tel Aviv\'de verecekleri konserlerle o topraklara sevgi, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü götüreceklerini belirten Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve Şefi Yılmaz Özfırat, şu değerlendirmeyi yaptı: \"Antakya Medeniyetler Korosu 2007 yılından itibaren faaliyette olan bir topluluktur. Koro, Hatay\'da yaşayan 3 semavi dinin 6 farklı medeniyetin insanlarından oluşmaktadır. Bugün dünyanın 400 farklı noktasında konserler gerçekleştiren koro, kurulduğu günden beri hedeflerinden en önemlisi olan Kudüs\'te konser vermek üzere davet almış bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığımızın Kudüs ve Tel-Aviv\'de düzenlenecek Türk Günü etkinliklerinde iki konser vermek üzere önümüzdeki günlerde Kudüs\'e gidilecek. Bu konserler bizim için belki de en önemli mekanlar arasında yer alan tarihi Osmanlı Garı\'nda gerçekleşecek. Bu da bizim tekrardan, atalarımızın bu topraklara götürdüğü barış ve hoşgörüyü tekrar Medeniyetler Korosu vasıtasıyla götürmemiz için bir fırsat olacak. Bu konserlerimize hem İsrail hem de Filistin vatandaşlarının katılacak olması, Türkiye\'nin bu topraklara akan kanın durması için götüreceği belki de en özel günlerden birini yaşatmak istiyoruz. Umarız bu konserlerimiz sayesinde oradaki zulüm gören insanlar da bir nebze olsun barışı ve hoşgörüyü yaşamış olurlar.\"