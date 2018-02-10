(Görüntülü Haber) Hastaneye doktor görevlendirilmesi için imza kampanyası başlattılar

HABERERGÜN AYAZ-KAMERAALİŞAN KOYUNCU-DİLOVASI-(DHA)KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde 50 yatak kapasiteli Dilovası Devlet Hastanesi\'nde sadece 2 poliklinikte doktor bulunması nedeniyle vatandaşlar hastaneye doktor gönderilmesi için imza kampanyası başlattı. Dilovası\'nda 2014 yılında açılan 50 yatak kapasiteli Dilovası Devlet Hastanesi\'nde doktor yetersizliği nedeniyle imza kampanyası başlatıldı. Hastanenin acil servisinde pratisyen hekimler görev yaparken, hastanede dahiliye ve diş polikliniğinde doktor olması nedeniyle hastanenin kantininde imza kampanyası başlatıldı. 2 günde yaklaşık 200 imza toplanırken, vatandaşlar muayene olmak için gelen hastaların doktor olmaması nedeniyle çevredeki hastanelere sevk edildiklerini söyledi. İlçe olarak hastanede yeterli oranda doktor olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını söyleyen Mustafa Adıyaman, Bir imza kampanyası başlattık. Bir tane dahiliye doktorumuz ve bir tane diş doktorumuz var. Biz buraya doktorların gelmesini bekliyoruz. Buraya farklı branşlarda hastalar geldiğinde yakında bulunan Gebze Fatih Devlet Hastanesi veya Derince Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne sevk ediliyor. Başlattığımız imza kampanyasına halkımız destek verdi. 2 günde 200\'e yakın imza topladık ve toplamaya da devam edeceğiz. İmzaları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli milletvekillerine, belediye başkanımıza, valimize göndereceğiz dedi. Hastanenin doktor eksiği olduğunu belirten Öznur Yalçın, Hastanemiz çok güzel, fakat hastanemizde doktor eksiği var. Büyüklerimizden bir şeyler yapmalarını bekliyoruz. İnşallah buraya doktor gönderirler diye konuştu. Ertun Kaçan ise hastaneye gelen vatandaşların başka hastanelere yönlendirildiğini ifade ederek, Hastanemiz aktif olmasına rağmen doktorlar gelmiyor. Doktor gelmediği için de millet burada perişan halde kalıyor. Sadece dahiliye doktorumuz bir de diş doktorumuz var. Burası da çok büyük bir hastane bütün Dilovası halkı buraya geliyor. Buradan başka hastanelere gidiyor doktor eksikliği olduğu için. Bu hastaneye acilen doktor istiyoruz dedi.