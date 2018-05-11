T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (4)

BABA MEESO: ÇOK MUTLUYUM Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün çocuğu kaçırılan Suriyeli Amir Zahlül Meeso, emniyet ekiplerine teşekkür etti

11 Mayıs 2018 15:23

BABA MEESO: ÇOK MUTLUYUM Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün çocuğu kaçırılan Suriyeli Amir Zahlül Meeso, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Amir Zahlül Meeso, kaçırılan Muhammed İbrahim\'in ilk çocuğu olduğunu belirtti. Olayın öğrenilmesinden sonra polisin sıkı bir çalışmayla oğlunu kısa sürede bulduğunu kaydeden Messo, çok mutlu olduğunu söyledi. Amir Zahlül Meeso, sevincini gazetecilere sarılarak paylaştı. DHA-Güvenlik - Türkiye-Afyon - Satılmış AKKAŞ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BABA MEESOMUTLUYUM Afyonkarahisar Devlet HastanesiSuriyeli Amir Zahlül MeesoHastaneAmir Zahlül MeesoMuhammedOlayınMessoDHAGüvenlikTürkiyeAfyonSatılmış AKKAŞ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24