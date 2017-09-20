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(Görüntülü Haber) Hastanede yangın tatbikatı

Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR Devlet Hastanesi'nde Sağlık Müdürlüğü, UMKE, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve hastane personelinin katılımıyla yangın tatbikatı düzenlendi

20 Eylül 2017 21:52

Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR Devlet Hastanesi\'nde Sağlık Müdürlüğü, UMKE, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve hastane personelinin katılımıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta ilk olarak Kadın Doğum Polikliniklerinin 3\'üncü katındaki temsili yangına müdahale edildi. Yangından etkilenen hasta ve vatandaşlar UMKE yardımıyla hastaneden çıkarıldı, otoparkta kurulan ilk yardım çadırlarında ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın nedeniyle binada mahsur kalanları araç merdiveniyle aşağıya indirdi. Kamu Hastaneleri Birliği İdari Başkanı ve Eskişehir Devlet Hastanesi Yönetici Vekili Erdinç Özkurt, tatbikatla ilgili olarak şu bilgileri verdi: \"Yaptığımız tatbikatta önce temsili olarak kimyasal madde zehirlenmesi geçiren bir hasta ve dumandan etkilenen bir bebek UMKE yardımıyla hastaneden tahliye edildi ve ilk müdahaleleri yapıldı. Daha sonra ise yangının bulunduğu katta mahsur kalan vatandaşlar itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz, inşallah böyle olaylarla karşılaşmayız.\"

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