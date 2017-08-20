(Görüntülü Haber) Hastanede toplu sünnet heyecanı

Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA) - IĞDIR İl Sağlık Müdürlüğü ve Iğdır Devlet Hastanesi\'nin düzenlediği toplu sünnet programının ilk gününde 60 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Devlet Hastanesi Başhekimliği, başvuran ailelerin talebi üzerine 180 çocuğun ücretsiz olarak sünnet ettirilmesi için kampanya başlattı. Sünnet programının ilk gününde 60 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Nevruz Erez, sünnet programının üç gün süreceğini belirterek şöyle dedi: \"Sünnet programında 150 çocuk kaydı yaptırdık. Yoğun talepten dolayı bu sayı 180’e çıktı. Bu güzel etkinliğe katılım sağlayan Sayın Valimize, kurum müdürlerimize, çocuklara çeşitli yardımlarda bulunan iş adamlarımıza, sünneti gerçekleştiren sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.\" VALİ: DÜĞÜN DE YAPACAĞIZ Çocukların hijyenik ortamda uzmanlar tarafından sünnet edildiğini vurgulayan Iğdır Valisi Enver Ünlü de şunları söyledi: \"Bu sene çocuklarımızın sünnetlerinin Iğdır Devlet Hastanesi\'nde hijyenik bir ortamda uzmanlar tarafından yapılması güzel bir olay. Aileler ve çocuklar uygulamadan çok memnun. Allah ailelere çocuklarının mürüvvetini de görmeyi nasip etsin. Çocuklarımız iyileştiğinde onlar için sünnet konvoyu, düğünü yapacağız.\" Sünnet töreninde dualar okundu, ailelere ve çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu. Vali Enver Ünlü ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik Toplum destekli polislerin sağladığı çeşitli hediyeleri, sünnet olan çocukları yataklarında ziyaret ederek verdi.