(Görüntülü Haber) Hastanede ilk bebek heyecanı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez Beldesi\'nde yapımı tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde, 22 Ekim tarihinde hizmet vermeye başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği\'nde, bir gün sonra ilk bebek heyecanı yaşandı. Çanakkale\'de yapımı tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde 22 Ekim\'de hizmet vermeye başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği\'nde ilk doğum gerçekleştirildi. 23 Ekim tarihinde saat 15.05 sıralarında Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından sezaryen ile gerçekleştirilen doğumda 2 kilo ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine Sevda Çanlı ve Uğur Çanlı çifti Yusuf Talha adını verdi. Hastane Başhekimi Op.Dr. Yusuf İlker Çömez, zayıf olduğu için bir süre kuvözde kalacağı belirtilen bebek ve annesi Sevda Çanlı\'yı bugün hastanede ziyaret etti. Yusuf Talha\'nın yaklaşık bir ay erken dünyaya geldiğini söyleyen Sevda Çanlı, şöyle dedi: \"Doğumun ardından doğumhanede bebeğimi görünce bütün ağrılarım gitti. Hiçbir ağrım kalmadı. Bebeğimi kucağıma aldım. Elini yüzünü gördüm. Hiçbir sorun yoktu. Çok mutlu oldum. Her şey çok güzel.\" Başhekim Op. Dr. Yusuf İlker Çömez ise, hastanenin ilk bebeğine kendi isminin verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Ailenin heyecanını paylaştıklarını belirten Yusuf İlker Çömez şöyle konuştu: \"4 gün önce hastanemiz açıldı. Bebek doğduğunu öğrenince ben de çok heyecanlandım. Bebeğin isminin Yusuf olması da benim için sürpriz oldu. Bu bizim hastanemiz için bir ilk ve unutulmayacağını düşünüyorum. Bebeğimiz şu anda yoğun bakımda, durumu iyi. Hayati tehlikesi yok. Hafif kilosu düşük ama bu yeni doğum uzmanımız tarafından yakın bir şekilde takip ediliyor. Çok kısa bir zamanda toparlayacağını biliyoruz. Bugün annemiz de bebeğini kucağına aldı ve emzirdi. İşallah en yakın zamanda taburcu edilecekler.\"