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(Görüntülü Haber) Hastane önünde bayılan köpeğe yardıma koştular (2)

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Devlet Hastanesi'nin şehir merkezindeki binasının bahçesine gelen bitkin haldeki köpek, poliklinikler önünde bir anda yere yığıldı

15 Kasım 2017 13:44

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Devlet Hastanesi\'nin şehir merkezindeki binasının bahçesine gelen bitkin haldeki köpek, poliklinikler önünde bir anda yere yığıldı. Güvenlik kameraları o anı görüntülerken; yardıma koşanlar, köpeği hayvan barınağına götürdü. Olay, dün saat 10.30 sıralarında, Çanakkale Devlet Hastanesi\'nin şehir merkezinde kalan eski binasının bahçesinde yaşandı. Poliklinikler önüne gelen boynunda tasması bulunan köpek, poliklinikler önünde yere yığıldı ve hareketsiz yatmaya başladı. Bu sırada tedavi için hastaneye gelenler, köpeğin hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu. Köpeği ayağa kaldırmak için ise bir süre uğraşıldı. Ancak köpek bir türlü ayağa kalkmayınca belediyeden yardım istendi. Olay yerine gelen belediye görevlileri, köpeği bir araç ile hayvan barınağına götürdü. Bu anlar, polikliniklerin kapısındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Barınaktaki görevliler, yapılan kontrollerde köpeğin yaralı ve zehirlenmiş olmadığını belirledi. Köpeğin halsiz kalması sonucu yere yığıldığı üzerinde durulurken, görevliler, tasması bulunan köpeği, sahibi bulununa kadar birkaç gün tutacaklarını, aşıları ile gerekli kontrollerini yapacaklarını söyledi.

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