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(Görüntülü Haber) Hasta tarafından bıçaklanan doktordan görüntülü mesaj: Gayet iyiyim

ANKARA, (DHA) - IĞDIR Devlet Hastanesi'nde görevli Üroloji Uzmanı Op

30 Eylül 2017 20:48

ANKARA, (DHA) - IĞDIR Devlet Hastanesi\'nde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serkan Yarımoğlu, bir hastasının bıçaklı saldırısına uğramasının ardından tedavi gördüğü hastaneden görüntülü mesaj yolladı. 

Sağlık Bakanlığı\'nca paylaşılan videoda Op. Dr. Yarımoğlu, \"\'Geçmiş olsun\' dileklerini ileten arkadaşlara, teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Bir sıkıntım yok şimdilik. Teşekkür ederim herkese\" dedi. 

Öte yandan bakanlık tarafından, Erzurum Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KVC yoğun bakımda tedavisi süren Yarımoğlu\'nun sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Enfeksiyona karşı önlemler alındığı belirtilirken, Op. Dr. Yarımoğlu\'nun tedavisinin devam ettiği kaydedildi. 

Iğdır Devlet Hastanesi\'nde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Yarımoğlu, 28 Eylül Perşembe günü tartıştığı hastası İbrahim Kum tarafından kalbinden ve karın boşluğundan bıçaklanmıştı. Saldırgan yakalanırken, durumu ağır olan Dr. Yarımoğlu, ameliyata alınmıştı.

 

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