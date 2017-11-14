(Görüntülü Haber) Hassas teraziyi kayıt cihazı sandı, çalışmadığını görünce hırsızlık yaptı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, masa üzerindeki çalışmayan hassas teraziyi, bozuk güvenlik kamerasının kayıt cihazı zanneden 23 yaşındaki Şafak F., arama yaptığı işyerinden sadece bulabildiği cep telefonunun şarj aletini çaldı. Olay, merkez Seyhan İlçesi, Sümer Mahallesi\'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Gece işyerinin sürgülü çam kapısını açarak içeri giren Şafak F., çekmeceleri karıştırmaya başladı. Şüpheli, masa üzerindeki hassas teraziyi, güvenlik kamerasının kayıt cihazı sandı. Hassas terazinin çalışmadığını da anlayınca rahat hareket etti. Aramalarına rağmen değerli birşey bulamayan şüpheli cep telefonunun şarj aletini aldı. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sabah geldiğinde hırsızlık olayını fark eden, işyeri sahibi polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kısa sürede yakalanan Şafak F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.