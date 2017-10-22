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(Görüntülü Haber) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın (2)

Ersan SAN - Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) HASEKİ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı

22 Ekim 2017 17:58

Ersan SAN - Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) HASEKİ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin bahçesinde yangın çıktı. Dumanlar hastaneye ulaşınca bazı hastalar tahliye edildi. Yangın hastanenin poliklinikler kısmının bahçesinde plastik hurda malzemelerinin yığıldığı yerde çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce dumanlar hastanenin içine doldu. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu ve Kocamustafapaşa itfaiye ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek hastaları tahliye etti. Yangının oksijen tüplerinin bulunduğu yere sıçramaması için büyük çaba sarf eden ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. İtfaiyenin çalışmaları devam ederken hastalar da hastane bahçesinde bekletiliyor.

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