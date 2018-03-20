(Görüntülü Haber) Hasankeyf'te, yeni yerleşime tahliye yaklaşıyor

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ BATMAN,(DHA) Batman\'da, yapımı devam eden Ilısu baraj gölü altında kalacak olan tarihi Hasenkeyf ilçesinin yeni yerleşim birimine taşınmasına sayılı günler kaldı. Belediye binası yeni yerleşim yerine taşınırken, Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Yeni yerleşim biriminde çalışmaların yüzde 70\'i tamamlandı. Ayrıca yeni Hasankeyf\'te Raman, Dicle, Eyyubi ve Kültür mahallelerini kurduk. Kaledeki Küçük Saray ve Büyük Saray\'da daha sonra restorasyon çalışmaları yapılacak dedi. Ilısu barajı altında kalacak olan tarihi hasankeyf ilçesinde yeni yerleşim yerine taşınma işlemleri devam ederken, 1972 yılından beri eski yerleşim biriminde hizmet veren Belediye binası geçen hafta yeni yere taşındı. Yeni yerleşim biriminde hizmet vermeye başlayan Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, yeni makamında çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Kusen, 710 Konutun sahibi belli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1-2 ay içinde müstakil evlerin dağıtımını yapacak. Eski çarşıdaki 100 esnaf tahliye tebligatını aldı. Bu esnaflarımız için önlem alınmalıydı. İnsanların ekonomik kaybının karşılanması lazım. Belediye olarak en son taşınan kurum oldukdedi. Hasankeyf\'te taşınacak eserler arasında yer alan İmam Abdullah Zaviyesi\'nin etrafındaki 57 mezarın yeni yerleşim birimindeki mezarlığa taşındığını da kaydeden Başkan Kusen, Zaviye etrafında taşınacak daha çok mezar var ama ilk etapta türbenin taşınacağı yol güzergahındaki mezarlar kaldırıldı. Hasankeyf\'te daha önce iki mahallemiz vardı. Yeni yerleşim biriminde çalışmaların yüzde 70\'i tamamlandı. Ayrıca yeni Hasankeyf\'te Raman, Dicle, Eyyubi ve Kültür mahallelerini kurduk. Kaledeki Küçük Saray ve Büyük Saray\'da daha sonra restorasyon çalışmaları yapılacak diye konuştu. TARİHİ ESERLER KÜLTÜR PARKINA Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, eski yerleşim birimindeki bazı tarihi eserlerin yeni yerleşim birimindeki yarım adaya taşınacağını söyledi. Dicle nehri kıyısındaki İmam Abdullah Zaviyesi\'nin yanı sıra Osmanlı Hamamı, Orta Kapı ile El-Rızık Cami\'nin yeni yerleşim birimi yakınındaki yarım ada halindeki Kültür Parkı\'na taşınacağını belirten Kusen, Bu dört önemli eserin ardından Eyyubi Sultan Süleyman Camisi\'de taşınacak. Kalede kalan eserlerin ise restorasyonu daha sonra yapılacak dedi.