(Görüntülü Haber) Harçlıklar Mehmetçiğe

KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde bulunan Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu\'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na bağışlanmak üzere başlatılan kampanyaya öğretmenler ve veliler katılırken, küçük öğrenciler harçlıklarını kumbaraya attı Körfez Esentepe Mahallesi\'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu Okul Aile Birliği\'nin organizasyonuyla \'Bu haftaki harçlığım Mehmetçiğe\' adlı bir kampanya başlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na bağışlanmak üzere başlatılan kampanyaya öğretmenler, veliler ve minik öğrenciler de harçlıklarıyla destek verdi. Öğrenciler sınıflarında bulunan kumbaraya harçlıklarını attı. Kampanya kapsamında yaklaşık 2 bin 500 lira toplandı. Mehmetçiğe destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Nurcan Can, Biz Ahmet Taner Kışlalı Okul Aile Birliği olarak Afrin\'deki Mehmetçiğimiz için neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Bunun için okulumuzda \'Bu haftaki harçlığım Mehmetçiğe\' diye bir kampanya düzenledik. Mehmetçiğimize destek olmak istedik. Öğrenciler, öğretmenler, velilerimiz destek oldu. Toplanan bu parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı\'na yatıracağız. Kampanya bu hafta başladı. Kampanya bitince toplanan bütün para vakfa yatırılacak dedi.