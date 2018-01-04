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(Görüntülü Haber) Hande Yener, Mersin’de coşturdu (Yeniden)

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde şarkıcı Hande Yener, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı

04 Ocak 2018 22:27

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde şarkıcı Hande Yener, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki konsere,  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gubaroğlu ve binlerce Mersinli katıldı.

En popüler şarkılarını seslendiren pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener’e Genel Sekreter Vekili Gökbel yakasındaki, Atatürk ve Türk bayrağı figürlü rozeti hediye etti. Yener, rozeti yakasına taktıktan sonra sahne performansına devam etti.

Konseri sırasında zaman zaman konuşan Hande Yener, \"Bugün Mersinimizin kurtuluşunu kutluyoruz. Mersin’de, Atamızı saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Yeni yılın ilk konseri, 2018 harika başladı. Sizleri görmek benim için harika. Ayrıca rozet için de çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Üzerinde bayrağımızda var ve zevkle, keyifle, büyük bir gururla alıyorum. Sayın başkanımıza da çok teşekkür ediyorum ve sevgilerimi iletiyorum. Bu güzel hatırayı da hemen takıyorum\" dedi.

Yener, tıklım tıklım dolu salonda, coşku ile karşılandı. Hande Yener, ‘Bakıcaz Artık’, ‘Mor’, ‘Emrine Amade’, ‘Romeo’, ‘Kırmızı’  ‘Seviyorsun’ şarkılarını 3 Ocak Mersin’in kurtuluş günü için seslendirdi.

Bu arada konserde Mersinli sanatçı Kadir Somer de sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere gelen dinleyiciler, tüm şarkılara eşlik ederken şarkılar hep bir ağızdan söylendi..
 

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