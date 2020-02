(Görüntülü Haber) Hamside son 10 yılın en kötü sezonu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SİNOP Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, \"Hamside son 10 yılda bu kadar kötü hamsicilik ben hatırlamıyorum. Hamsi açısından geçen yıldan daha kötü bir sezon geçti. Avlanılan miktar daha az çıkacaktır diye tahmin ediyorum\" dedi. Türkiye\'de 15 Nisan\'da sona erecek denizlerde av sezonu, ne balıkçıları ne de vatandaşı memnun edebildi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, geçen sezon palamudun bol olması nedeniyle bu sezon balıkçıların palamudun az olmasını beklediklerini söyleyerek, \"Bekledikleri gibi oldu ve bu sezon palamut açısından da verimsiz geçti. Beklenen oldu umulan olmadı. Bu tip göç balıkları 5-6 yıl ancak yüksek verimlilik gösterir. Ancak sonrasında bu sene kuzeyden gelmesini beklediğimiz yoğun hamsi sürülerini göremedik bu sene. Çok parça parça oldu. Ukrayna Odessa Körfezi\'nden gelmesini beklediğimiz ana hamsi stokunun buraya gelmesi için o bölgenin soğuması lazım. Sıcaklık 5-6 derecelere düşmesi lazım ki balık içgüdüsel olarak desin ki \'ben sularda artık duramam\'. Biz bunu Gürcistan\'ta Abhazya\'da gözlemliyoruz. Ancak Ukrayna\'da aynı soğumayı göremedik. Sonra gördük ama geç oldu o zamanda hamsi dağıldı zaten. Hamside son 10 yılda bu kadar kötü hamsicilik ben hatırlamıyorum. Hamsi açısından geçen yıldan daha kötü bir sezon geçti. Avlanılan miktar daha az çıkacaktır diye tahmin ediyorum\" dedi. Balıkçılık yönetimi için devletin ortaya bir idare koyması gerektiğini ifade eden Özsandıkçı şöyle konuştu: \"Başına buyruk bir yönetim gidiyor kimin ne yaptığı belli değil. Yasa var yasa uygulanamıyor çeşitli sebeplerden. Bizim gözlemlediğimiz kaçak trolcülükten tutun, kaçak uzatma avcılığına kadar bunlar yapılıyor ama bir şekilde engellenemiyor. Balıkçılık yönetimi açısından bunların engellenmesi lazım. Denize yaptığımız etkiyi minimuma indirmemiz lazım. Her şeyini değiştiriyoruz. Denizde tatlı su girişlerinde ciddi miktarda azalmalar var. Böyle olunca da denizde de yapısal değişimler oluyor.\" Samsunlu balıkçı Habil Yurtseven, av sezonun ne balıkçıları ne de vatandaşları mutlu ettiğini dile getirerek, \"Her geçen yıl balıkçılık daha kötüye gidiyor. Bu sezon balıkçılar çok mağdur oldu. Balık çok az oldu. Hele hele hamsi neredeyse hiç çıkmadı. Kış döneminde hava sıcaklıkları yüksek geçince balıkta olmadı. Tezgahlarımız boş kaldı. Böyle olunca da balık fiyatları yükseldi. Tabu bu durum vatandaşları da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar özellikle Karadeniz Bölgesi\'nde hamsiyi çok tüketiyor. Hem ucuz hem lezzetli bir balık. Fiyatı bu yıl yüksek olunca vatandaş da yiyemedi. Balık fiyatları düşük olsaydı bu durum et ve tavuk fiyatlarının da düşmesine neden olurdu. Ancak ne yazık ki bu da olmadı. Bizim açımızdan balıkçıyı mağdur eden bir sezon oldu\" dedi.