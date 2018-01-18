(Görüntülü Haber) Hamile sürücüyü tabancayla vuran trafik magandasına 19 yıl hapis istemi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta duran hamile doktor Aliye Avcı’nın (35) aracına arkadan çarpan, çıkan tartışma sırasında da tabancasını ateşleyip, doktoru yaralayan Hasan Çokkaynar hakkında, \'kasten adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Çokkaynar, savunmasında, tabancayı doldur- boşalt yapmak istediğini ve kurşunun doktora kazayla isabet ettiğini ileri sürdü.



Olay, 5 Mayıs 2016 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı\'nda meydana geldi. Hocacihan Aile Sağlı Merkezi\'nde görevli aile hekimi, 2 aylık hamile Aliye Avcı, yönetimindeki 42 FGE 36 plakalı otomobiliyle kavşaktaki kırmızı ışıkta durdu. İsmail Uzundere (38) ise kullandığı 42 EM 226 plakalı hafif ticari araçla kavşakta bekleyen Avcı\'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından Uzundere ve yanındaki arkadaşı Hasan Çokkaynar (24) ile Avcı ve beraberindeki kız kardeşi Gamze K. araçlarından indi. Bu sırada, iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Avcı, polis çağırmak istedi. Bu duruma sinirlenen Uzundere, Avcı\'nın aracının tamponuna tekme attı. Gerginliğin artması üzerine korkan Avcı ve kız kardeşi otomobile bindi.



HAMİLE KADINA ATEŞ ETTİ



Bu sırada Hasan Çokkaynar, yanında taşıdığı tabancasıyla ateş açtı. Otomobilin bagajından giren kurşun, sürücü koltuğunda oturan Avcı\'nın kalçasına isabet etti. Avcı, kanlar içinde kalırken, Çokkaynar ve Uzundere ise hafif ticari araca binip, Avcı\'nın otomobiline de yan taraftan çarparak kaçmak istedi. Kavşakta görevli trafik polisleri, silah sesini duyup, kaçmak isteyen şüphelilerin aracını durdurdu. Gözaltına alınan Çokkaynar ile Uzundere, mahkemece tutuklandı.



HAMİLELİĞİ BOYUNCA VÜCUDUNDA MERMİYLE YAŞADI



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan ve ikinci çocuğuna hamile olan Aliye Avcı\'nın omuriliğinin alt bölümünden girip, sol kalçasında kalan mermi, hamilelik nedeniyle risk taşıdığı için vücudunda kaldı. 7 ay boyunca vücudunda mermiyle yaşayan Avcı\'nın 16 gün önce kız bebek dünyaya getirdiği ve vücudundaki merminin de doğumdan sonra yapılan ameliyatla çıkarıldığı belirtildi. Bebeğe ise \'Aylin\' isminin verildiği öğrenildi.



\'DOLDUR- BOŞALT YAPMAK İSTEDİM\'



Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan şüphelilerden İsmail Uzundere, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Doktor Avcı\'ya ateş eden ve yaralanmasına sebep olan Hasan Çokkaynar hakkında ise \'kasten adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olaydan önce uyuşturucu hap kullandığını ileri süren Çokkaynar, savunmasında, tabancasının doldur- boşalt yaparken, ateş aldığını iddia etti. Çokkaynar, \"Otomobile binmeden önce uyuşturucu hap kullandım. Bu nedenle şuurum, tam olarak yerinde değildi. Tartışma sırasında elimdeki tabanca ile doldur- boşalt yapıyordum. Bu esnada tabanca, kazayla ateş aldı. Kurşun, kazayla Aliye Avcı\'ya isabet etti. Kan davam nedeniyle sürekli silah taşıyorum. Tabanca ve araçta bulunan diğer tüfek ile malzemeler bana ait\" dedi.



Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelendi.



