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(Görüntülü Haber) Hamamyolu,13 milyonluk yatırımla cazibe merkezi oldu

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİR'de 13 milyon 406 bin liralık Hamamyolu Caddesi projesi tamamlanmak üzere

23 Mart 2018 14:47

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİR\'de 13 milyon 406 bin liralık Hamamyolu Caddesi projesi tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak olan cadde şimdiden vatandaşların cazibe merkezi haline geldi. Caddedeki yeni yapılan yaya üst geçit köprüsüne ahşap ve cam festivallerine katılan sanatçıların eserleri konuldu. Odunpazarı Belediyesi\'nin Hamamyolu Caddesi\'nin çehresini değiştiren ödüllü projesi \'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi (Urban Deck)\' çalışmaları bitmek üzere. Açılış için gün sayan proje şimdiden Eskişehirliler tarafından benimsendi. Gece ışıklandırmaları ile ayrı bir güzelliğe kavuşan Hamamayolu Caddesi, gündüz de vatandaşların ilgi odağı oluyor. Hamamyolu\'nda en çok da çocuklar mutlu. Kendileri için oluşturulan oyun alanlarında diledikleri gibi oyunlar oynayan çocuklar, en çok da zıp zıpları sevdi. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Cam Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı\'nda sanatçılar tarafından yapılan eserler de yaya üst geçit köprüsüne yerleştirdi. Köprü, adeta açık hava sanat galerisine döndü. Süs havuzlarıyla, cam süslemeleri, çeşitli bitkileri ve genişleyen kullanım alanı ile Hamamyolu Caddesi, şimdiden Eskişehir\'in yeni cazibe merkezi olmaya aday. Caddeye 50 tane ıhlamur ağacı, 10 tane de mavi ladin ve akçaağaç dikild. Baharın gelmesiyle yemyeşil bir görünüme kavuşacak olan caddede gezen vatandaşların dinlenmesi için kafeler de yer alacak. Caddeye ayrıca kütüphane de yapıldı. Kitap okumak isteyen vatandaşlar, ders çalışmak isteyen öğrenciler buraya gelecek. Eskişehirlilerden bazıları caddenin eskisinden daha iyi olduğunu söylerken, Odunpazarı Belediye Başkanı Başkanı Kazım Kurt da \'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi\' projesinin İngiltere\'de yapılan yarışmada birincilik kazandığını anımsatarak, proje, 2017 yılının en iyi kentsel tasarım ödülünü aldı. Bu ciddi bir ödüldü. Mimarımızı o açıdan kutluyorum. Burası Eskişehir\'in bir tanıtım merkezi gibi olacak dedi.

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