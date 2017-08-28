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(Görüntülü Haber) Haluk Levent, Ayvalık'ta yanan ormanların acısına ortak oldu

Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri'nin son gününde rock müziğinin sevilen sesi Haluk Levent sahne aldı

28 Ağustos 2017 15:09

Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR\'in Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri\'nin son gününde rock müziğinin sevilen sesi Haluk Levent sahne aldı. Çevreci kimliğiyle tanınan Levent, Ayvalık\'ta geçtiğimiz hafta yaşanan orman yangınıyla ilgili üzüntüsünü dile getirerek Kasım ayında fidan dikim etkinliğine katılacağını kaydetti. Ayvalık Belediyesi\'ne ait Açık Hava Tiyatrosu\'nda gerçekleşen konserde yaklaşık 10 bin hayranı, Haluk Levent\'i yalnız bırakmadı. Açık Hava Tiyatrosu\'nu tıklım tıklım dolduran Ayvalıklıların coşkuyla izlediği konserinin bir bölümünde, sahneye yerleştirilen çam fidelerini okşayan Haluk Levent, \"İlk kez bir konserimde sahnemiz çam fideleriyle süslendi. Geçtiğimiz günlerde Şeytan Sofrası\'nda yaşanan yangını biliyorsunuz. Tabi Ayvalık halkı bu yangına duyarsız kalmadı. Sosyal paylaşım sitelerinde her gün paylaşımlarda bulundu. Ben çok orman yangını gördüm. Ama şimdiye kadar böylesini hiç görmemiştim. Ayvalık\'ın en güzel köşelerinden Şeytan Sofrası eteklerindeki ormanın bilinçli olarak yakıldığını zaten biliyoruz. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Fakat sevgili dostlar, 3-5 saat öncesine kadar oradaydım. Öyle bir yakmışlar ki, hani bir soykırım vardır ya adeta canlı nefes almayacakmış gibi yakmışlar. Orman yangınları sonrasında birazcık toprak bölümü kalırdı. Birkaç ot kalırdı. Ot kalmamasını bir yana bırakın, o güzelim alanlar bilim kurgu filmlerindeki arazilere dönmüş. Sanki yüzyıllardır su yada toprağın olmadığı ve yüzyıllarca su yada toprağın olamayacağı bir görüntü ile karşılaştım. Adeta her yer kül olmuş\" dedi. Kasım ayında Ayvalık\'ta fidan dikimine başlayacaklarını açıklayan Levent, \"Ayvalık bitecek, yangınlarla yok edilen her orman alanında fidan dikmeye gideceğiz. Başka çaremiz yok. Başka kurtuluşumuz yok\" diye konuştu. Binlerce kişinin konuşmasının ardından ayakta alkışladığı Haluk Levent, birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Şarkı aralarında seyircilerle esprili sohbetler yapmayı da ihmal etmeyen Haluk Levent konserin ardından Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

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