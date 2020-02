(Görüntülü Haber) Halkalı-Sirkeci tren hattındaki son durum havadan görüntülendi

Alper KORKMAZ- Ersan SAN - İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL-Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu ve hattın yenilenmesi için kapatılan Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmalarda gelinen son durum havadan görüntülendi. 2013 yılından beri kapalı durumdaki hattaki çalışmaların son dönemde hızlandığını söyleyen vatandaşlar, ulaşımda büyük kolaylık sağladığını düşündükleri hattaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini bekliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan Sirkeci - Halkalı tren hattını 2013 yılında kapatmıştı. Yenileme çalışması kapsamında raylar sökülmüş, istasyonların da yenilenmesine başlanmıştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın 2018\'de tamamlanacağını söylediği çalışmalar hızla sürerken, çalışmalarda gelinen son nokta havadan görüntülendi. Hat üzerinde alt yapı, köprü, viyadük gibi çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, ray döşeme ve istasyonların yapımlarının devam ettiği görüldü. \"KEŞKE BİTSE\" Proje kapsamında 2013 yılından beri kapalı durumdaki hattaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini isteyen vatandaşlar, hat açıldığında ulaşım sorununa büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Çalışmaların hızlandığını belirten Özgür Diktaş isimli vatandaş , \"Bundan aylar önce hiç umudumuz yoktu biteceğine. Bu treni çok kullanıyorduk. Şuan otobüsleri kullanıyoruz ama onlarda içler acısı tıka basa dolu. Biterse çok büyük faydası olacak. Keşke bitse\" dedi. \"SON AYLARDA HIZLANDI ÇALIŞMALAR\" Mehmet Özyaprak ise \"Uzun yıllardır hep bu hattı kullanıyordum. Uzun süredir çalışma göremiyordum, son aylarda hızlandı çalışmalar. Tahminin yıl sonunda biter gibi geliyor bana. Faydalı olacağından eminim\" diye konuştu. Bir an önce bitmesini istiyoruz diyen Müzehher Özmen\'de, \"Florya Şenlikköylüyüm. Orada doğdum, büyüdüm. Senelerdir kullanıyorum. Eskiden kara trenler vardı, sonra elektrikli trenler oldu. Bir an önce bitmesini istiyoruz ama önceden 15 dakikada etrafı seyrede seyrede gidiyorduk Florya\'ya. Şimdi 5 dakikada gideceğiz\" şeklinde konuştu. 105 DAKİKA OLACAK Çalışmalar tamamlanıp hat faaliyete geçtiğinde Marmaray Projesi ile entegre olup hat kesintisiz hale gelecek. Marmaray Projesi\'ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanmasıyla iki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 105 dakikaya düşecek. Marmaray araçları ile de Gebze\'den Halkalı\'ya 114 dakikalık sürede 43 istasyonluk güzergahla kat edilebilecek.