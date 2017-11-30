(Görüntülü Haber) Halk pazarında 'şiddete hayır' eylemi

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) üyesi bir grup, halk pazarında \'kadına şiddete hayır\' eylemi düzenledi. Üzerlerindeki mor önlük ve dövizlerle halk pazarını dolaşan kadınlar, hemcinslerini uyararak şiddet gördüklerinde 155 polis ihbar hattını aramalarını söyledi. CKD Marmaris Şubesi yönetim kurulu üyeleri, bugün öğleden sonra halk pazarı girişinde bir araya geldi. Üzerine giydikleri mor önlüklere \'Kadına şiddet ve tecavüzlere son\', \'Şiddet sadece fiziksel değildir\' ve \'Duyarlılık göster\' yazılı dövizler asan grup, Kadına şiddette hayır ve Şiddet görüyorsan polisi ara sloganları attı. Ellerindeki mor balonlarla halk pazarında, sloganlar eşliğinde dolaşan kadınlara, hemcinslerinin yanı sıra erkekler de alkışlarla destek verdi. Pazar içinde iki tur atan kadınlar, şiddet mağduru olan varsa kendileriyle irtibata geçmeleri için megafonla duyuru da yaptı. Bir günlük uluslararası kampanyalarla kadına şiddetin bitmeyeceğini söyleyen CKD Marmaris Şube Başkanı Cahide Çiçek, Osmanlı döneminde kendisi kul iken Cumhuriyet tarihi ile bey olan ve bu beyliklerinde hala kadınları köle olarak gören bazı beyleredir bizim isyanımız. 21\'inci yüzyılda kadınlarımıza halen şiddet uygulanması ve öldürülmesine isyan ediyoruz. Dünyanın yüzde 50\'si kadın yüzde 50\'si ise erkek. Bu erkekleri kadınlar dünyaya getiriyor. Kadınların dünyaya getirdiği erkekler de kültür eksikliğimi yoksa beyinlerin deki sıvı mı eksiktir ki şiddet uyguluyorlar. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti\'nde halen şiddet görüyorsak o erkeklerin elleri kırılsın. Kadına şiddeti bir gün boyunca kınamakla bir sonuca varılmıyor. Şiddet ve öldürmek bitinceye kadar eylemler yapılmalıdır. Ulusal yayın organları, ajanslar ve çeşitli medya haberlerinden toplanan verilere göre bu yılın 10 ayında 240 kadın ve kız çocuğu öldürüldü, 338 kadına şiddet uygulandı, 77 kadına tecavüz edildi. 207 kadın taciz edildi, 286 kız çocuğuna tecavüz edildi. Tabii en ürkütücü rakamlar ise erkek çocuklarına uygulanan taciz ve tecavüz. Cumhuriyet kadınları olarak canlıya ve kadına şiddet bitirilinceye kadar çeşitli eylem ve protestolarımız devam edecektir dedi. Açıklamalar sonrası kadınlar, pazarcılık yapan hemcinsleriyle görüşerek şiddet görüp, görmedikleri hakkında bilgi almaya çalıştı.