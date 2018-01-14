T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Halk otobüsünü çaldı, yolcu aldı (EK)(RÖPORTAJ)

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te sürücüsünün anahtarını üzerinde bıraktığı halk otobüsünü çalan kişi, yol üzerinde bulunan durakta bulunan 2 kişiyi de alarak gidecekleri yere bıraktı

14 Ocak 2018 19:53

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te sürücüsünün anahtarını üzerinde bıraktığı halk otobüsünü çalan kişi, yol üzerinde bulunan durakta bulunan 2 kişiyi de alarak gidecekleri yere bıraktı. Otobüs sürücüsü taksi ile takip ettiği otobüsün önünü keserken, otobüsü çalan kişi kaçtı. Bu gelişmeler araçtaki güvelik kamerası ile kaydedildi. Olay, Salı günü, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. Körfez-İzmit hattında çalışan Kazım Bozkurt, 41 B 1512 plakalı özel halk otobüsünü temizledikten sonra ellerini yıkamak için tuvalete gitti. Kazım Bozkurt anahtarı aracın üzerinde bırakınca bir kişi aracı çalıştırarak çaldı. Döndüğünde otobüsünü hareket halinde gören Kazım Bozkurt, terminalde bulunan bir taksiye binerek peşine düştü. Otobüsü çalan kişi bu sırada yol üzerindeki durakta bulunan 2 kişiyi de alarak gidecekleri yere bırakırken adres sordu. Hırsız bu sırada aracın elektronik tabelasını kapattı. Kazım Bozkurt\'un içerisinde bulunduğu taksi, İzmit Turan Güneş Caddesi\'nde otobüsün önüne keserek durdurdu. Otobüsü çalan kişi aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Kazım Bozkurt hırsızın peşine düşmesine rağmen yakalayamadı. Bu gelişmeler araç içerisindeki kameralarla kaydedildi. Kazım Bozkurt hırsızın 17-18 yaşlarında olduğunu belirterek, \"Otobüsü temizledikten sonra ellerimi yıkamak için tuvalete gittim. Sıramın gelmesini bekliyordum. Geri döndüğümde aracı birisinin çalıştırdığını gördüm. Arkadaşların şaka yaptığını sandım. Taksiye binip peşine düştüm. Taksici aracın önünü kesti. Aracı çalan kişinin peşinden koştum ama yakalayamadım\" dedi. Polis, Kazım Bozkurt\'un şikayeti üzerine güvenlik kamerasını kayıtlarını incelemeye alırken, soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIKÖRFEZ Kocaeli DHAOtobüsBuOlay SalıOtobüs TerminaliKörfezİzmitKazım BozkurtDöndüğündeOtobüsüHırsızTuran Güneş CaddesiSıramınGeriArkadaşlarınTaksiyeTaksiciAracıPolis Kazım Bozkurt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24