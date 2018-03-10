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(Görüntülü Haber) Halk otobüsünde kalp krizi geçiren vatandaş öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde özel halk otobüsüne binen Fatih Gümüş, kalp krizi geçirdi

10 Mart 2018 20:47

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde özel halk otobüsüne binen Fatih Gümüş, kalp krizi geçirdi. Vatandaşların müdahale etmesine ve otobüsün hastaneye gitmesine rağmen Fatih Gümüş, kurtarılamadı. Olay, Samsun\'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. PTT Samsun Bölge Müdürlüğü\'nde görevli Fatih Gümüş, Hançerli mahallesinde Aydın Çalık\'ın sürücüsü olduğu halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra rahatsızlanan Fatih Gümüş\'e ilk müdahaleyi yanında oturan bir vatandaş yaptı. Otobüs şöförü ise içinde yolcusu olan otobüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne çevirdi. Hastaneye götürülen Fatih Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Gümüş\'ün rahatsızlanması ve vatandaşların müdahalesi ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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