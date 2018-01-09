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(Görüntülü Haber) Halk otobüsü su kanalına girdi: 3 yolcu yaralandı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te, sağ tekerlekleri yol kenarında bulunan su kanalına giren özel halk otobüsü istinat duvarına yaslandı

09 Ocak 2018 12:38

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te, sağ tekerlekleri yol kenarında bulunan su kanalına giren özel halk otobüsü istinat duvarına yaslandı. Kazada yaralanan 3 yolcu tedavi altına alındı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Derince istikametine giderek son seferini yapan İsmail Tatlı idaresindeki 41 J 0377 plakalı özel halk otobüsünün sağ tekerleri, yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi. Otobüs su kanalının içerisinde yaklaşık 50 metre ilerleyerek istinat duvarına yaslandı. Yaşanan sarsıntı sırasında yolcular Canan Kusmaz, Sunay Güvener ve Gürkan Güçbilmez yaralandı. Araçta sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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