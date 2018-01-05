(Görüntülü Haber) Halk otobüslerinde 'ücretsiz biniş' yoğunluğu

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, 65 yaş üstü ücretsiz şehir içi ulaşımdan faydalanan kişiler, 2016- 2017 döneminde 6 milyon 257 bin 650 kez biniş yaptı. Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, sayının çok yüksek olduğunu, özellikle mesai saatlerinde bu nedenle yoğunluk yaşandığını belirterek, uygulamanın istismar edildiğini savundu. Sivas\'ta, 2016 ve 2017 yıllarında Sivas Belediyesi\'ne ait özel halk otobüslerini kullanan 65 yaş üstü ücretsiz biniş sayısı, toplam 6 milyon 257 bin 650 oldu. Aylık ücretsiz biniş sayısı ise 260 bin oldu. Sivas 39 No\'lu Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, biniş sayılarının resmi verilerden alındığını belirterek, \"2016 yılında, 2 milyon 996 bin yani 3 milyon civarı bir biniş gerçekleşmiş. Bunun bize ekonomik anlamda külfeti 4,5 milyon lira. 2017 yılında ise 1 Ocak- 31 Aralık 2017 arasında biniş sayısı 3 milyon 260 bin. Bunların ikisinin toplam bize 2 yıllık ekonomik zararı, 9 milyon lira. Yasaya karşı boynumuz kıldan ince; ama bu resmi veriler karşısında bazen sıkıntıya düşüyoruz. Yapılabilecek bir şey yok\" dedi. Ücretsiz binişlerin suistimal edildiğini savunan Başkan Yıldırım, şunları söyledi: \"Ücretsiz olduğundan dolayı diyelim ki bir durak mesafesi olan vatandaş, ekmeği 10 kuruş ucuza alabilmek için otobüse biniyor. Bir durak mesafe. Geliyor, oradan ekmeği temin ettikten sonra diğer otobüse biniyor. 10 kuruş kar için. Yine söylemekten imtina ediyorum. Yüzde 40 engelli raporu olan görünüşte fiziki olarak hepimizden sağlıklı görünen bir vatandaşımız çalışıyor. Lokantada çalışıyor, paket servisi yapıyor. Otobüslere ücretsiz biniyor. Dağıtıyor. Kendi geliri için bizi de mağdur ediyor. Bunu suistimal edenleri size anlatmakta bazen utandığım tarafları var. Büyüklerimiz bizim için evimizin orta direği, saygı duyuyoruz. Hürmette kusur etmemeye çalışıyoruz; ama gerçekten suistimal ediliyor. Normal paralı yolcu biniyor, koltuğa oturuyor. Bu da kamera kayıtlarıyla sabit. Yaşlımız geliyor, koltuktan kalkmasını talep ediyor. O da \'Yorgunum akşama kadar çalıştım, artık yeter sizden bıktım, akşama kadar ücretsiz, bedava geziyorsunuz\' diye sitem ediyor. Bazen de kavga ettiklerini, tartıştıklarını biliyoruz.\" \'BİRAZ ANLAYIŞLI OLSUNLAR\' Yolcuların yoğun olduğu saatlerde ücretsiz binişlerin az kullanılmasını isteyen Yıldırım, \"Sabah mesai saatinde binişlerini saat 10.00 gibi teyit ederlerse minnettar oluruz; çünkü işe giden vatandaşımız, öğrencimiz, esnafımız yoğunluktan dolayı binemiyor. İlave servisler çıkarıyoruz, bazen yetersiz kaldığımız oluyor. Ama binişlere baktığımız zaman 50 kişilik bir araçta 20-30 kişinin ücretsiz binişlerini görüyoruz. Saat, sabah 10.00-15.00 arası başımız üstüne diyelim. Yapacak bir şey yok. Biz yasanın üzerinde değiliz. 15.00 ile 17.00 arası iş çıkışı, okuldan çıkış yoğunluğu oluyor. Bu saatler arasında binmezlerse veya azaltırlarsa seviniriz\" diye konuştu. \'ÜCRETSİZ BİNİŞ, SİVAS NÜFUSUNUN 20 KATI\' Son 2 yılda yapılan ücretsiz biniş sayısının, Sivas\'ın merkez nüfusunun 20 katı olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti: \"Biz işletmeciyiz, vergi mükellefiyiz. Sadece vicdanlarına dokunuyoruz. Devlet, bizi yeterince sübvanse etmiyor. Verdiği destek 600 lira. Araç başı 600 lira. Bu 600 liranın içerisinde biz vergimizi veriyoruz. Burada para, 3’te 2 oranında kalıyor. Amortisman yıpranması, mazot gideri, işçi giderine vurduğumuz zaman biz zarardayız; ama yine de biz elimizden geldiği kadar hizmette kusur etmemeye çalışıyoruz.\" Halk otobüslerine ücretsiz biniş yapan 65 yaş üstü kent sakinleri ise uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Bazıları ise durakta tek başına beklerken, sürücülerin kendilerini almadığını ileri sürdü. Bir yolcu ise uygulamaya karşı olduğunu dile getirerek, \"Ücretsiz olduğu için keyif olsun, diye geziyorlar. Otobüslerde yer bulunmuyor\" dedi.