(Görüntülü Haber) Haliç Köprüsü’ndeki kazada "bonzai" iddiası

Haliç Köprüsü’ndeki kazada \"bonzai\" iddiası... Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - HALİÇ Köprüsü üzerinde kazaya neden olan otomobil sürücüsünün \"bonzai\" kullandığı iddia edildi. D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzeri Ankara istikametindeki kaza dün saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen sürücünün aracı, bir motosiklet ve 3 otomobile çarptı. Çapmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savrulurken, araçlarda da hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis, kazaya karışan sürücülere alkol testi yaptı. Araçlarında hasar meydana gelen sürücüler, kazaya neden olduğunu söyledikleri sürücüye tepki gösterdi. Aracı hasar gören sürücülerden biri, \"Polisler, bonzai içtiğini söyledi\" dedi. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü, polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların çekilmesinin ardından normale döndü.