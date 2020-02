(Görüntülü Haber) Haliç Dostluk Kupası'nı Kadir Has Üniversitesi kazandı

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi ve Koç Üniversitesi kürek takımlarının mücadele ettiği Haliç Dostluk Kupası bu yıl yedinci kez düzenlendi. Kupanın bu yılki sahibi Kadir Has Üniversitesi oldu.



Geleneksel hale gelen Haliç Dostluk Kupası, bu yıl Kadir Has Üniversitesi önünden başlayarak Rahmi Koç Müzesi önünde son buldu. İki takımın üçer şampiyonluğunun bulunduğu yarışı bu yıl birinci tamamlayan Kadir Has Üniversitesi seride 4-3 öne geçti.



\"GÖRSELLİĞİ ARTTIRMAK İÇİN MESAFEYİ UZATABİLİRİZ\"



Yarışmayı takip eden Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, \"İki üniversitenin 7 yıldır bu yarışmayı sürdürmesi her şeyden önce Türk kürek sporuna büyük katkı sağlıyor. Sporcularımız 8 tek yarışlarında hem dostluklar ediniyor hem de kürek sporunu tanıtıyor. İngiltere\'de nasıl ki geleneksel hale gelmiş Oxford - Cambridge yarışları varsa bizim de Kadir Has Üniversitesi ile Koç Üniversitemiz var. Bunu daha da geliştirmek amacıyla ilerde mesafeyi uzatabiliriz. Rektör ve hocalarımızla bu konuyu konuşacağız. Böylece yarışın görselliği artacaktır. Üniversiteler arasındaki bu çekişme diliyorum ki diğer üniversitelerimize de yayılır. Haliç\'te bu sporun biraz daha ileri gitmesi açısından biz de her zaman onları destekleyeceğiz\" diye konuştu.



\"ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİNDEN OLUŞAN İKİ TAKIM GELİYOR\"



Şampiyonluktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kadir Has Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, \"Beni daha da mutlu eden ise dümencimiz kız öğrencimiz olduğundan beri kaybetmiyoruz. Demek ki başarı kadınlarımızı da bir tarafa koyduğumuz zaman geliyor. Bu benim çok önemsediğim bir şey. Bunun dışında gerçekten çok güzel bir yarış izledik. İki takım da çok güzel yarıştı. Bunu dostluk içinde yapıyor olmamız çok güzel\" dedi.



Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz gelecek sene iki üniversitenin üst yöneticilerinin olduğu iki kürek takımı kurmayı hedeflediklerini söyleyerek bir de müjde verdi.



\"GENÇLERİN BU DİSİPLİNİ BAŞARILI OLMALARININ ÖNÜNÜ AÇACAK\"



İki üniversite arasındaki işbirliğinin spora ve başka alanlara yansımasının çok güzel bir örnek olduğunu belirten Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. İrşadi Aksun, \"Üniversitelerin sporda, sosyal sorumluluk projelerinde, araştırmalarda daha fazla bir araya gelmeleri Türkiye\'yi çok daha ileriye götürecek bir yaklaşım. Bugün çok güzel bir yarış oldu, genç arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. Sonunda biri birinci diğeri ikinci oldu. Her iki takım da çok iyi iş yaptı. Bunlar özverili bir çalışmanın sonucu. Arkadaşlarımız sabahın dördünde, beşinde gelip çalışıyorlar. Müthiş bir emek ve disiplin. Ben inanıyorum ki bu disiplin bundan sonraki hayatlarında başarılı olmalarının da önünü açacaktır. Her iki üniversiteyi de bu başarılarından ve bunu 7 yıldır devam ettirdiklerinden dolayı kutluyorum. Diliyorum ki herkes bu tür birliktelikleri sportmen bir şekilde yapar. Hiçbirimiz rakip değiliz. Aynı kulvarda aynı amaca koşan kurumlarız. Umarım çok iyi birlikteliklerle ülkemizi geleceğe hazırlarız\" diye konuştu.



\"GELECEK YIL SERİYİ 5-3 YAPMAK İSTİYORUZ\"



Yarışın birincisi Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı sporcularından ekibin kadın dümencisi Kübra Aksoyer, \"Bu yıl yedinci kez düzenlenen yarışmayı birinci olarak tamamladık. Ekip arkadaşlarımızla beraber çok çalıştık ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Elbette diğer ekip de çok çalıştı. Umarım böyle devam ederiz\" dedi.



Takımın diğer bir sporcusu Savrun Kanay, bu yıl 4-3 önce geçtiklerini seneye de kazanarak farkı bir sayı daha arttırmayı hedeflediklerini söylerken, Yavuz Ali Oğuz çalışmalarını bu şekilde devam ettireceklerini ve gelecek yıl durumu 5-3\'e getireceklerini dile getirdi.