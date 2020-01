(Görüntülü Haber) Haldun Dormen: İzmir Fuarı bana eski günlerimi hatırlatıyor

Gül KABA, Yasin TİNBEK/İZMİR(DHA)- USTA oyuncu Haldun Dormen bu yıl Folkart Ana sponsorluğunda86\'ncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) ikinci gününde kendisinin yazdığı ‘Bir Zamanlar Gazinoda’ isimli oyunuyla İzmirlilerle bir araya geldi. Oyun öncesi DHA’ya samimi açıklamalarda bulunan Dormen, “Eskiden Dormen Tiyatrosu’nda her sene gelir Fuar’ın Açıkhava Tiyatrosu’nda 1 ay süreyle aynı oyunu oynar ve salonu doldururduk. İzmir Fuar’ına gelmek beni her zaman çok mutlu ediyor, eski günleri anımsatıyor. Ölene kadar tiyatro yapacağım, beni ayakta tutun, genç ve dinç tutan şey tiyatro yapmak” dedi. Tiyatro sahnelerinin duayen sanatçısı Haldun Dormen 86. İEF’de sahne alırken, dünyaca ünlü caz sanatçısı Lisa Simone’da Mogamba Caz Geceleri’nde muhteşem bir performans sergiledi. Alice Harikalar Diyarı’nda isimli sirk tiyatrosu da izleyenleri adeta büyüledi. Folkart’ın Ana Sponsoru olduğu 86.İzmir Enternasyonal Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Folkart’ın Ana Sponsoru olduğu 86. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 2\'nci gününde de yoğun ilgi gördü. “ESKİ İZMİR FUARI ÖNEMLİ OLAYDI ŞİMDİ ÖNEMLİ OLAYLARDAN BİRİ HALİNE GELDİ” Usta oyuncu Haldun Dormen İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde ‘Bir Zamanlar Gazinoda’ adlı oyunuyla İzmirlilerle buluştu. İzmirlilerin oyuna ilgisi tamdı. Oyun öncesinde İzmir Fuarı’na ilişkin DHA’nın sorularını yanıtlayan Dormen, “Eskiden Dormen Tiyatrosu’nda her sene gelir Fuar’ın Açıkhava Tiyatrosu’nda 1 ay süreyle aynı oyunu oynar ve salonu doldururduk.Şimdi tabi öyle şeyler kalmadı, bir iki kez oyun oynanıyor ama fuara gelmek beni her zaman çok mutlu ediyor, eski günleri anımsatıyor. Bide fuarda çok canlılık oluyor o bakımdan da çok mutluyum. Eski İzmir Fuarı önemli olaydı şimdi önemli olaylardan biri haline geldi\" diye konuştu. “BENİ AYAKTA TUTUN, GENÇ VE DİNÇ TUTAN ŞEY TİYATRO YAPMAK” Ölene kadar tiyatro yapmak istediğin belirten usta oyuncu Dormen, “Allah bana sağlık verdiği sürece yapacağım. Şuan çok şükür sağlığım ve keyfim yerinde. Beni ayakta tutun, genç ve dinç tutan şey tiyatro yapmak. Folkart bu kadar güzel organizasyon yaptığı için onlara teşekkür etmek istiyorum. Sanatsal olayları bir araya getirebilmek gerçekten bu zamanda çok çok önemli bir şey, 60 yılını sanata veren bir sanatçı olarak Folkart’a canı gönülden teşekkür ediyorum. Enerjimi sevgiden, insanları, hayatı sevmekten ve umudumu hiçbir zaman yitirmemekten alıyorum. Bütün gençlere umutlarını yitirmemelerini tavsiye ediyorum. Hayatta kötü şeyler muhakkak ki oluyor, benim de hayatım boyunca oldu ama açıklığa çıktık sonunda. Umarım bu İzmir Fuarı, eski fuar alanında hep devam eder” açıklamalarında bulundu. “3 BUÇUK YAŞINDAKİ OĞLUMLA FUARI GEZECEĞİM AYRI MUTLULUK VE HEYECAN İÇİNDEYİM” Usta oyuncu Haldun Dormen eşlik eden başrol oyuncusu Kerem Atabeyoğlu ise, “Bir hayli kalabalık bir listeyle karşılaştım fuara 1 saat önce gelebildiğim için üstün körü görebildim, bu akşam oyun oynayıp İstanbul’a dönüyorum ama Perşembe günü 4 günlüğüne 3 buçuk yaşındaki oğlumuzla birlikte geleceğiz. Ben 3 buçuk yaşındayken İzmir Fuarı’nda adım atmadık yer bırakmazdım, her yerini dolaşırdım bu sefer oğlumla dolaşacağım onun ayrı sevinci ve heyecanı içerisindeyim” ifadelerini kullandı. “FOLKART’A TİYATROCU OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUM” Folkart’a bir tiyatrocu olarak teşekkür etmenin boynumun borcu olduğunu aktaran Atabeyoğlu, “Fuar Folkart’ın ana sponsorluğunda gerçekleşiyor, Folkart bir yandan sponsorluk yaparak çok önemli bir destek verirken bir yandan da organizasyon anlamında özellikle Volkan Severcan ve Bora Severcan’ın önderliğinde seçtikleri harika isimleri bir araya getirerek fuara müthiş bir zenginlik katıyorlar bunun için Folkart’a bir tiyatrocu olarak teşekkür etmek hakikaten boynumun borcudur” diyerek sözlerinin tamamladı. BİR ZAMANLAR GAZİNODA İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde duayen tiyatro sanatçısı Haldun Dormen’in yazıp başrolünü oynadığı Bir Zamanlar Gazinoda isimli oyun sahnelendi. Yoğun ilgi gören oyunda Haldun Dormen’in yanı sıra Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal gibi ünlü isimler yer aldı. Yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyenleri gülmekten adeta kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin şöhretlerinin bitmesi konu alınan oyun izleyicilerin büyük beğenisini topladı. ALİCE HARİKALAR DİYARINDA Fuar alanında bir diğer etkinlik alanı ise Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ydu. Açıkhava Tiyatrosu’nda Alice Harikalar Diyarında isimli sirk tiyatrosu sahnelendi. Işık, müzik ve dansların yanı sıra akrobatik sirk gösterileri ile sahnelenen Alice Harikalar Diyarında fuar ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Lewis Carrol’un yazdığı Alice Harikalar Diyarında adlı eseri; teknolojiyle yaratılan muhteşem görüntüler, ışık ve renkler arasındaki dans gösterileriyle İEF’de yeniden can buldu.Alice Harikalar Diyarında Sirk Tiyatrosu Bugün Pazartesi ve Salı günü de izlenebilecek. Alice Harikalar Diyarında Sirk Tiyatrosu’nu izlemek isteyenler Biletix’ten 3 TL karşılığında numaralı biletlerini alabilecekler. Ayrıca internetten bilet alamayanlar için Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda numarasız koltuklarda gösteriyi izleyebilmelerine imkan sağlanacak. MOGAMBO CAZ GECELERİ Geçmiş yıllarda İEF’nin efsaneleri arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl yeniden müziklerle canlanan Mogambo, bu yılda fuara renk katıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Folkart’ınsponsorluğunu üstlendiği Mogambo Caz Gecelerinin dün akşamki konuğu Lisa Simone oldu. ‘TheGaffers’ Grubu’nun performansıyla başlayan gece, dünyaca ünlü sanatçı Lisa Simone ile devam etti. Grammy ödülüne aday gösterilen sanatçı Lisa Simone, eşsiz sesinin yanı sıra sahne performansıyla unutulmaz anlar yaşattı. FUARDA PAZAR GÜNÜ Bugün İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde saat 20.00 Ahududu, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu\'nda saat 20.45 Alice Harikalar Diyarında sirk tiyatrosu ve Mogambo Caz Geceleri\'nde saat 23.00\'da Bülent Ortaçgil İzmirlilerle bir araya gelecek. BİLETİX ÜZERİNDEN BİLET ALANLAR AYRICA FUAR ALANINA GİRİŞ ÜCRETİ ÖDEMİYOR İzmir Enternasyonal Fuarı’nın giriş saatleri 16.00-23.00, Fuar Çarşısı giriş saatleri 12.00- 23.00 olarak belirlendi. Fuar\'a giriş İzmirim Kart ile tam 3 TL, öğrenci 2 TL. Sadece engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri ücretsiz olarak Kültürpark’a girebilecek. Kartla girişlerin yanı sıra bu yıl Biletix ile girişler de var.Mogambo Caz Geceleri, Açıkhava Tiyatrosu, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Sinema Burada Festivali biletleri Biletix’te satışta.Biletix üzerinden bilet alanlar ayrıca fuar alanına giriş ücreti ödemiyor.