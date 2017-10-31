(Görüntülü Haber) Hakkari'deki Cilo Sat dağlarına nefes kesen tırmanış

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, ünlü dağcı Tunç Fındık\'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi, Cilo-Sat dağlarında bulunan Gareşüşini Zirvesi\'ndeki kayalıklara, nefes kesen bir tırmanış gerçekleştirdi. Cilo Doğa Dağcılık Derneği ve Zirve Dağcılık Kulübü Temsilciliği organizasyonuyla, ünlü dağcı Tunç Fındık, milli dağcı Cemal Zerepcan, Ankara\'dan gelen Halil Korkmaz ile Hakkarili dağcı Hacı Tansu, Gareşüşini Zirvesi\'ne tırmanış yaptı. Üç gün Cilo-Sat dağlarında kamp kuran 4 dağcı, dik kayalıklara yaptıkları tırmanışla nefes kesti. \'KENTİN GÜZELLİKLERİNİ YANSITIYORUZ\' Hakkari’nin dağcılığa elverişli bir kent olduğunu belirten Cilo Doğa Dağcılık Derneği ve Zirve Dağcılık Kulübü Hakkari il Temsilcisi Hacı Tansu, amaçlarının kentin güzelliklerini yansıtmak olduğunu söyledi. Tansu, şunları kaydetti: \"Tanıtım için bu tür faaliyetlere önem veriyoruz. Hakkari’de kaya tırnanışına uygun çok elverişli yerler var. Bu bölgenin turizme açılmasını istiyoruz. 2015 yılından beri güvenlik nedeniyle bu dağlara çıkıp bu tür etkinlikleri yapamıyorduk. Sat dağları iki yıl aradan sonra dağcıları ağırladı. Geçmişten bugüne değişik tarihlerde Hakkari dağlarına tırmanışlar gerçekleştirildi. Ancak bölgede o kadar çok dağ var ki yıllarca değişik bölge ve rotalardan tırmanışlar yapılsa bile yeniden yeni rotalar açılabilir. Bizler de 2 yıl aradan sonda Sat başı zirvesine doğu rotasından tırmanış düzenledik. Bu tırmanışa, dünyaca ünlü ve dünyadaki 8 binlik dağların 12 tanesine çıkmış dağcılığın üstadı Tunç Fındık ve ekibinin gelip liderlik yapmaları Hakkari dağcılığı açısından çok önemlidir. Dağcılık Federasyonu\'nun iki önemli sporcu dağcısını Hakkari\'de ağırlamaktan ve birlikte tırmanış yapmaktan son derece mutluyuz. Hedefimiz yurt içi ve yurt dışı dağcılara öncülük yaparak, bu dağların dağcılık ve doğa sporları alanında hak ettiği yere gelmesini sağlamaktır. Cilo Dağcılık ve Zirve Dağcılık olarak Hakkari\'de bu yeterliliğe sahibiz. Yıllardır yürttüğümüz doğa sporları alanında Hakkari’ye hizmet etmeye devam ediyoruz.\" HAKKARİ DAĞLARI OLAĞANÜSTÜ Ünlü dağcı Tunç Fındık ise üçüncü kez tırmandığı Hakkari dağlarının hiçbir bölgenin dağlarına benzemediğini söyledi. Fındık, \"Her bölgesi ayrı özellik ve güzelliklere sahip dağlar. Himalayalar, Alpler ve dünyanın değişik noktalarında tırmanışlar yaptım ancak Hakkari dağları olağanüstü yerler. Önceleri Hakkari dağlarında tırmanış yapmak bizler için hayal gibi bir şeydi. Fakat Hacı Tansu sayesinde bu dağlara gelmeye başladık ve değişik bölgelerde tırmanışlar yaptık. Cilo ve Sat dağlarına değişik bölgelerden dağcı getiren Hacı Bey için önemli bir şanstır. Bizler de bu şansı değerlendirip, bundan sonra da Cilo ve Sat dağlarına tırmanışlara geleceğiz.\" diye konuştu.