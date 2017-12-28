(Görüntülü Haber) Hakkari'de teröristlerin saldırısında 6 asker yaralandı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı terörislerin üs bölgesine yaptığı saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari\'de tedavi altına alındı. Çukurca İlçesi\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe ve Kırmızıkaya Üs bölgelerine PKK\'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda 6 asker yaralandı.PKK teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılırken, yaralı askerler helikopterle getirildikleri Hakkari\'de tedavi altına alındı.