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(Görüntülü Haber) Hakkari'de kar yağışı

Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ merkez ve Yüksekova ilçesi, nisan ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü

22 Nisan 2018 19:09

Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ merkez ve Yüksekova ilçesi, nisan ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. 

Kent merkezi ile Yüksekova\'da, dün gün boyu yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Hakkarililer, sabah saatlerinde beyaza bürünen manzarayla karşılaştı. Kar kalınlığının il ve ilçe merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Kent sakinleri, nisan ayında kar yağmasına şaşırdıklarını söyledi. Kimileri karda yürüyüş yaparken, seyyar satıcılar da tezgahlarındaki karı temizledi. 

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