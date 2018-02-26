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Spor

(Görüntülü Haber) Hakkari'de halaylı Beşiktaş kutlaması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA) SÜPER Lig'in 23

26 Şubat 2018 03:09

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)



SÜPER Lig\'in 23. haftasında Beşiktaş’ın evinde konuk ettiği Fenerbahçe\'yi 3-1\'lik skorla yenmesi, Hakkari’deki siyah-beyazlı taraftarları sokağa döktü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokağa çıkan yüzlerce siyah-beyazlı taraftarlar, halay çekerek galibiyeti kutladı.

Beşiktaş, Vodafone Park\'ta konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla yenmesi, Hakkari’deki taraftarlarını sokağa döktü.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Hakkari kent merkezindeki Bulvar ve Cumhuriyet Caddeleri’nde bir araya gelen Beşiktaşlı yüzlerce taraftar, şarkılar eşliğinde önce halay çekti, ardından da araçlarıyla sevinç turları attı.

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