(Görüntülü Haber) Hakkari polisi, öğrencilerle halı saha maçı yaptı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen \'Ön Yargılara Çalım At\' projesi kapsamında polisler, öğrenci ve öğretmenlerle halı saha maçı yaptı.



İl Emniyet Müdürlüğü, polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenirken, bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince organize edilen \'Ön Yargılara Çalım At\' projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve polislerden oluşan karma takımlar halı saha maçı yaparak birlikte vakit geçirdiler. Oldukça çekişmeli geçen maçın sonunda polis memurları, Hakkarili gençlerle hatıra fotoğraf çektirdi. Polis ekiplerinin düzenledikleri halı saha maçının çok zevkli ve eğlenceli geçtiğini belirten gençler, bu tür sosyal aktivitelerin sık sık tekrarlanmasını istedi.