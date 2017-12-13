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(Görüntülü Haber) Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisindeki saldırı anı kamerada (2)

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Etiler'deki bir otelde üç kişinin saldırıya uğramasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

13 Aralık 2017 15:34

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz\'ın Etiler\'deki bir otelde üç kişinin saldırıya uğramasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yılmaz ve eşi, otele giriş yaptıkları sırada yanlarına gelen 3 kişinin saldırısına uğradıklarını belirterek şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Hakan Yılmaz, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşmıştı: \"Önceki akşam eşimle birlikte gittiğimiz otelin lobisinde yanıma gelen ve \'Beni tanıdın mı?\' diye soran kişiye \'Tanıyamadım\' yanıtını verdim. Bu yanıtın üzerine \'Beni nasıl tanımazsın\' diyen, eşimin yanında bana küfür ve hakaret eden şahıs, ardından yanındaki iki arkadaşı ile birlikte eşimle beni darp etmiştir. Eşimin de yaralandığı olay sonrasında darp raporu ile birlikte karakola giderek kendilerinden şikayetçi oldul. Bu sırada bana, eşime ve yanımıza gelen ortağıma hakaretler ve tehditler devam etti. Avukatım tarafından yasal işlemler başlatılmıştır. Şehrin göbeğinde sırf \'tanımıyorum\' dedim diye, üstelik de eşimin yanında böyle bir saldırıyı kabul etmiyorum, etmeyeceğim! Kimse kanun üstü değildir! Suçluların gerekli cezayı alacağına dair hukuka inancım tam! Kamuoyuna saygıyla duyururum\"

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