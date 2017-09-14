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Spor

(Görüntülü Haber) Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı

Hakan TARHAN-İstanbul-DHA Fenerbahçe Kulübünün vefat eden asbaşkanlarından Hakan Dinçay, toprağa verildi

14 Eylül 2017 18:59

Hakan TARHAN-İstanbul-DHA Fenerbahçe Kulübünün vefat eden asbaşkanlarından Hakan Dinçay, toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden Hakan Dinçay için Altunizade\'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi\'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı-Lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO\'su Ömer Onan, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sarı-Lacivertli futbolcular ve kadın voleybolcular ile spor camiasında birçok isim katıldı. Dinçay\'ın naaşı, kılınan namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'na defnedildi.

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